Pensioni ultime notizie Ape Social, Quota 41, Ape Volontaria incontro Sindacati-Governo Gentiloni lunedì 13 Marzo

Temi in discussione lunedì tra sindacati e governo e ultime notizie su attesi chiarimenti relativi alle ultime novità per le pensioni di ape

Lunedì 13 marzo è in programma un nuovo incontro tra sindacati e governo Gentiloni per la definizione tecnica degli ultimi chiarimenti mancanti sulle ultime novità per le pensioni di ape social, quota 41 e ape volontaria, anticipo pensionistico che prevede la possibilità di un’uscita del mondo del lavoro già a partire dai 63 anni. Particolare attenzione sul nuovo ritardo con cui saranno presentati i decreti attuativi relativi alle novità per le pensioni con ape e quota 41, che avrebbero dovuto essere presentati a giorni, cioè per la metà del mese, ma che, stando alle ultime e ultimissime notizie, slitteranno alla fine di questo stesso mese, sperando che non vengano ulteriormente rimandati, perché ciò significherebbe mettere a rischio la data di entrata in vigore delle stesse novità per le pensioni fissata al prossimo primo maggio.

Temi in discussione nel nuovo incontro tra sindacati e governo Gentiloni

Tra i dettagli che ancora restano da chiarire per il funzionamento ufficiale di ape volontaria, social e quota 41, innanzitutto i tassi di interesse che dovranno essere calcolata sull’ape che il lavoratore dovrà restituire agli istituti di credito. Saranno infatti loro, attraverso l’Istituto di Previdenza, ad erogare l’anticipo pensionistico a coloro che decideranno di anticipare l’uscita dal lavoro, fino ad un massimo di tre anni. Ma non solo: dopo l’estensione dell’ape anche ai liberi professionisti e imprenditori che per motivi economici hanno dovuto chiudere le loro attività, sono attese novità ufficiali su:

definizione delle condizioni ufficiali per le polizze assicurative; possibilità per i lavoratori precoci di accedere alla pensione anticipata con il cumulo gratuito dei contributi versati in gestione diverse, misura dalla quale resterebbero però fuori gli iscritti alle casse private; possibilità di franchigia di 12 mesi per permettere ai lavoratori con 36 anni di contributi e che hanno svolto attività gravose, di accertare che sia stato svolto un lavoro faticoso anche negli ultimi sei anni; possibile ampliamento delle categorie di lavoratori che potranno richiedere ape social e quota 41.

La preoccupazione è che, dati i tempi, stretti, non si riescano effettivamente a definire per tempo gli ultimi dettagli mancanti e queste mancanze, come sottolineato dalle forze sociali, potrebbero rinviare la stessa entrata in vigore di ape volontaria, social e quota 41, il che significherebbe pensare anche ad un loro avvio in ritardo dopo l’estate, come già accaduto con la staffetta.

Primo avvio del secondo momento di novità per le pensioni già nell’incontro di lunedì

L’incontro di lunedì tra sindacati e governo sarà anche la prima occasione ideale, secondo quanto riportano le ultime e ultimissime notizie, per porre le basi dell’avvio delle prossime discussioni sul momento successivo di analisi di ulteriori novità per le pensioni oltre le attuali ape volontaria, ape social e quota 41. Nuovo appuntamento già fissato tra sindacati e governo in merito il 23 marzo. Sul prossimo momento di impegno sulle novità per le pensioni, però, ad oggi, sembrerebbero esserci divergenze tra governo, tecnici e sindacati, tra chi pensa alla necessità di approvazione di novità per le pensioni di quota 100 e di quota 41 per tutti, che sarebbero le soluzioni pensionistiche ideali agli errori causati dalle attuali norme pensionistiche, e chi ripartirebbe da altre misure, con costi meno elevati, come:

revisione del sistema delle aspettative di vita anche in base alla tipologia di lavoro che si svolge; nuova spinta a previdenza integrativa e complementare; modifiche relative alle casse private; cambiamento per il sistema di calcolo contributivo, soprattutto per sostenere i giovani di oggi, la maggior parte precari.