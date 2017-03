Inter Atalanta streaming. Siti web. Dove e come vedere

Se il campionato ha ancora senso è proprio grazie alla lotta per i piazzamenti europei. Due delle squadre impelagate in questa bagarre sono Inter e Atalanta che si affronteranno nello scontro diretto

Una classifica tutta da scrivere: se è vero che la Juventus è sempre più vicina alla vittoria del sesto scudetto consecutivo, è altrettanto vero che la graduatoria della stagione 2016/2017 è ancora tutta da stabilire. E due delle squadre che potrebbero maggiormente sovvertire l'attuale classifica della serie A sono proprio Inter e Atalanta, le due squadre nerazzurre che si daranno battaglia in un palpitante scontro diretto che, di fatto, sancirà con circa due mesi di anticipo chi delle due potrà ancora andare a dormire sognando la sigla della Champions League e chi invece dovrà arrendersi all'idea di giocare in Europa League. Uno scontro diretto che sta già mandando in visibilio le tifoserie delle due formazioni, già alla ricerca dei migliori siti web per risolvere il dubbio dove e come vedere Inter Atalanta in streaming.

Inter Atalanta un derby nerazzurro

In serie A sono le uniche due squadre a condividere gli stessi colori sociali: per questo la sfida tra queste due squadre potrebbe considerarsi un derby nerazzurro. Entrambe hanno inoltre il medesimo obiettivo: un posto in Champions League, traguardo difficile da tagliare, ma non del tutto impossibile. Va da sè, però, che chi vorrà tentare il colpaccio nel rush finale non potrà perdere neanche un punticino per la strada, ed ecco che questo scontro diretto assume i contorni del big match della giornata.

Il tecnico Pioli potrà contare sul rientro di Brozovic che andrà a fare coppia sulla linea mediana con Gagliardini, mentre dovrà aspettare soltanto l'ultimo minuto per sapere se potrà contare sul recupero di Medel, che in settimana non si è allenato con i compagni per un piccolo fastidio muscolare. Nel ruolo di trequartista, Banega potrebbe avere una seconda chance, dopo l'ottima prestazione offerta a Cagliari nell'ultima giornata di campionato.

Inter Atalanta quanti sassolini nella scarpa di Gasperini

Ad attendere al varco l'Inter di Pioli ci sarà l'Atalanta: la squadra che, indipendentemente da come si concluderà il campionato, può già fregiarsi del titolo di rivelazione del torneo. Tant'è che gli orobici possono vantare un punto di vantaggio sull'Inter e hanno già dimostrato a Napoli di non avere più paura di nessuno. Inoltre, oltre alle motivazioni di classifica, esistono altre motivazioni più personali che potrebbero dare un pizzico di sale in più alla gara: quanti sassolini avrà ancora da togliersi dalle scarpe Gasperini?

Il tecnico di Grugliasco tornerà a San Siro da ex, dopo un'esperienza non proprio trionfale a Milano, adesso vorrà dimostrare al club avversario, nonché ai suoi tifosi, a cosa hanno rinunciato quando hanno deciso di esonerarlo. L'allenatore degli orobici potrà contare sul rientro di Kessie che ha scontato il turno di squalifica, ma dovrà fare a meno di Masiello per la medesima ragione: al suo posto Zukanovic è già pronto a prendere in mano le chiavi della retroguardia bergamasca.

Dove e come vedere Inter Atalanta in streaming

Dove e come vedere Inter Atalanta in streaming è la domanda più frequente nei tifosi che non hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv per godersi le partite in televisione e non andranno nemmeno allo stadio. C'è chi si organizza per recarsi da un amico oppure in qualche locale che trasmette il match. Molti invece hanno imparato a ricercare quei siti web che garantiscono la possibilità di vedere Inter Atalanta in streaming, tra cui Sky Go e Mediaset Play, ovvero le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium, che tra l'altro, offrono anche il vantaggio della telecronaca in lingua italiana.