Streaming Inter Atalanta: Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

La sconfitta del Milan contro la Juve rende ancora più importante vincere. Lo sanno benissimo Inter e Atalanta che si affrontano in uno scontro diretto per un piazzamento in Champions o Europa League

Inter Atalanta sarà una delle sfide più importanti dell’intero programma di questa giornata di Serie A: l'Inter di Stefano Pioli deve dimostrare a se stessa e ai tifosi il suo reale potenziale, andando a sfidare una sua diretta avversaria, la terribile Atalanta di Gasperini. Una sfida che dirà molto sui futuri piazzamenti europei: chi vincerà avrà ancora l'opportunità di sperare in un piazzamento Champions, chi perderà potrebbe cominciare a dover pensare seriamente di doversi accontentare dell'Europa League.

Per fortuna di entrambe, il Milan, ha perso la sfida con la Juventus, cosa che fa stare più tranquilli per quanto riguarda almeno la conquista di un piazzamento utile per l’Europa League. Sfida da non sottovalutare, dunque, per entrambe le squadre nerazzurre: Inter e Atalanta si daranno battaglia a viso aperto e tutti i tifosi che non riusciranno ad andare allo stadio sono già alla ricerca dei migliori siti che trasmetteranno live gratis diretta streaming della partita.

Inter Atalanta uno scontro diretto

Attualmente l'Inter si ritrova a un punto di distanza dall'Atalanta: un successo significherebbe sorpassarla in classifica, una sconfitta vorrebbe dire vedere scappare gli orobici a +4, compromettendo così ogni discorso Champions League. Un vero e proprio scontro diretto. Pochi dubbi di formazione per l'allenatore Pioli che dovrebbe ritrovare Brozovic a centrocampo e potrebbe dare nuovamente fiducia a Banega dopo la bella prestazione offerta nell'ultima giornata di campionato a Cagliari. Da monitorare le condizioni di Medel che durante la settimana ha avuto un piccolo fastidio muscolare che potrebbe compromettere la sua presenza in campo.

Inter Atalanta la sorpresa del campionato

Dall'altro lato, l'Atalanta: squadra che in molti non hanno preso sul serio, aspettando un suo improvviso calo di forma. E invece, la squadra allenata da Gasperini sta dimostrando di non essere lassù per caso e, dopo la vittoria in casa del Napoli, gli orobici sognano di tirare lo stesso scherzetto anche all'Inter confermandosi ancora di più la vera sorpresa di questo campionato.

Sfida sentita dal tecnico Gasperini che, oltre a voler continuare la sua marcia verso i tetti massimi della classifica, ha qualche sassolino nella scarpa che non vede l'ora di togliere: il tecnico ex Genoa, infatti, è un grande ex della partita, dal momento che in passato allenò proprio l'Inter, in una delle sue prime occasioni di dimostrare al mondo del calcio di poter meritare il salto di qualità, per poi dover salutare i nerazzurri dopo pochi mesi.

Adesso il tecnico avrà la possibilità di dimostrare che l'Inter è stata ingenerosa nei suoi confronti e vorrà assolutamente dare il massimo per lasciare un altro spiacevole ricordo ai tifosi nerazzurri.

I siti web migliori dove vedere Inter Atalanta in streaming

Numerose sono le possibilità di vedere Inter Atalanta in streaming, I siti web migliori che, avendo regolarmente comprato i diritti sul campionato italiano, possono trasmettere liberamente le partite di Serie A in streaming sono Cina China Central Television, Birmania Myanmar, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Colombia Radio Cadena Nacional, Kosovo Radio Television of Kosovo, Lussemburgo Radio Television Luxembourg Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro.

A tali piattaforme vanno aggiunte anche Mediaset Play e Sky Go, ovvero quelle di Mediaset Premium e Sky che, tra i vari vantaggi, offrono anche quello di poter ascoltare la telecronaca in italiano. Da valutare anche l’offerta di Now Tv e la possibilità di seguire, nonostante i limiti, le partite sui siti dei bookmakers.