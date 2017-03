Inter Atalanta streaming. Come e dove vedere link

Inter Atalanta, una delle sfide più importanti del campionato per entrambe le squadre: una gara verità che deciderà tra le due chi avrà ancora qualche residua chance di sperare in un piazzamento Champions, una partita da dentro o fuori, partendo dal presupposto che anche un pareggio potrebbe significare dire addio all'obiettivo terzo posto con due mesi di anticipo.

Una sfida delicatissima, resa ancora più delicata dal fatto che durante la stessa giornata di campionato il Milan ha affrontato, perdendo la Juventus perdendo quindi altro terreno prezioso proprio su chi, tra Inter e Atalanta, dovesse riuscire a strappare i tre punti. Un match al cardiopalma che sta già attirando la curiosità di tantissimi tifosi di entrambe le squadre già alla ricerca su come e dove trovare i link utili per vedere in streaming la sfida tra Inter e Atalanta.

Inter Atalanta pochi dubbi di formazione per Pioli

Da quando il nuovo tecnico è seduto sulla panchina dell'Inter, la squadra ha cambiato stile di gioco e filosofia di vita: adesso il gruppo è più unito e, seppur si siano registrate delle carenze nei confronti con le squadre più forti del campionato, la squadra di Pioli ha dimostrato di essere cinica e pragmatica con gli altri team di serie A, riuscendo nella stragrande maggioranza dei casi a strappare i tre punti, anche quando la prestazione offerta in campo non è stata delle migliori. Prerogativa fondamentale per una squadra come l'Inter che può vantare tantissime splendide individualità ma che fino all'arrivo di Pioli mancava proprio di concretezza.

Adesso, però, i problemi caratteriali dell'Inter sono solo un antico ricordo, l'Inter è una delle certezze del campionato e ha l'obbligo morale di provare a raggiungere la Champions già da quest'anno e per farlo dovrà vincere tutte le partite da qui alla fine del campionato. In vista dell’esame con l'Atalanta, che attualmente può vantare un punto di vantaggio sul club di Icardi e compagni, pochi sono i dubbi di formazione per Stefano Pioli.

Inter Atalanta ci sarà la vendetta di Gasperini?

Dall'altro lato però, troviamo l'autentica rivelazione del campionato. Una squadra su cui nessuno avrebbe scommesso un centesimo all'inizio della stagione e che invece, partita dopo partita, ha dimostrato di meritare il quinto posto che attualmente occupa. E dopo il successo in trasferta contro il Napoli che ha definitivamente galvanizzato tutto l'ambiente orobico, anche la sfida nella tana dell'Inter potrebbe essere alla portata di un team che non conosce più il significato della parola proibitivo.

Inoltre, il tecnico della Dea ha anche un conto in sospeso con l'Inter, essendone stato l'allenatore per un breve periodo e venendo esonerato senza molti complimenti Ci sarà allora la vendetta, sportiva si intende, di Gasperini contro la sua ex squadra?

Come e dove vedere Inter Atalanta in streaming

I siti web migliori per vedere la partita Inter Atalanta in streaming senza spendere neanche un centesimo sono diversi. Ma questa è solo una delle tante opportunità che si possono scegliere, forse quella più utilizzata dai giovani e da quelli che non hanno un abbonamento alla pay per view. Si tratta però di scegliere quei siti, spesso stranieri, hanno regolarmente acquistato i diritti televisivi del campionato di serie A all’estero.

oltre ai più famosi Sky Go e Mediaset Play, rispettivamente le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium, che tra l'altro, offrono anche la telecronaca in italiano.

Ma possono essere viste solo da chi ha un abbonamento. In caso contrario c’è la promozione di Now Tv che offre gratuitamente per quattordici giorni la propria piattaforma streaming. Oppure i siti dei bookmakers che però, oltre a non garantire la trasmissione di tutte le partite, presenta alcuni limiti.