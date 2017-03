Inter Atalanta streaming quando e come

Inter Atalanta non sarà una partita normale per Gasperini. Oltre agli aspetti sportivi di uno scontro diretto, il tecnico di Grugliasco affronterà un passato che non seppe apprezzarne le qualità

Inter Atalanta, una sfida delicatissima che per entrambe le squadre dirà tantissimo sul prosieguo del campionato. Entrambe le nerazzurre, infatti, si ritrovano in piena zona Europa League, con un sogno Champions nel cassetto: va da sé, però, che con Juve, Roma e Napoli così lanciate non sarà semplice raggiungere l'ambitissimo terzo posto, e il coefficiente di difficoltà schizza verso l'alto se consideriamo che ad avere lo stesso desiderio c'è anche la Lazio di Simone Inzaghi, che attualmente è davanti sia a Inter e Atalanta.

Ma questo non è il momento di fare calcoli, è il momento di chiudere gli occhi e portare a casa quanti più punti possibili, nella speranza di un passo falso delle dirette avversarie e l'augurio di ritrovarsi al posto giusto nel momento giusto. Per Inter e Atalanta il destino è ancora tutto da scrivere, ma perdere lo scontro diretto, significherebbe complicare i piani sin da subito. Anche i tifosi sanno perfettamente che la gara è da dentro o fuori e per tale ragione in molti si stanno già mobilitando e decidere così quando e come vedere la partita in streaming, in maniera del tutto gratuita e legale.

Inter Atalanta pochi dubbi di formazione per Stefano Pioli

L'Inter, da quando ha cambiato allenatore, ha dimostrato di poter dare filo da torcere anche alle big. Certo, i confronti diretti contro Juventus e Roma non hanno arriso ai nerazzurri, che però hanno saputo riscattarsi in tante altre occasioni: adesso, la sfida contro l'Atalanta, è da considerare come un esame di maturità. La gara, almeno sulla carta, è abbordabile, ma sarà necessario dimostrare tutta la tenacia e lo spirito di gruppo mostrato fino a questo momento, per non cadere nelle tante trappole che il furbo Gasperini sta già preparando agli interisti.

Pochi dubbi di formazione per il tecnico Stefano Pioli che potrà contare sul ritorno di Brozovic in mediana, che con ogni probabilità si schiererà al fianco dell'ormai inamovibile Gagliardini. Nel ruolo di trequartista, al fianco di Perisic, potrebbe essere riconfermato Banega che nell'ultima sfida contro il Cagliari ha dimostrato di poter essere molto utile alla causa nerazzurra. In difesa, da valutare le condizioni di Medel che durante la settimana ha riscontrato un piccolo guaio muscolare che non rende la sua presenza in campo ancora sicura.

Inter Atalanta Gasperini il grande ex

Dall'altra parte l'Atalanta non starà certo a guardare. È ancora viva nella testa dei giocatori quella sensazione di forza assoluta provata dopo la vittoria contro il Napoli e tutti i calciatori dell'Atalanta sanno che, con la partita perfetta, anche il sogno di sbancare San Siro può diventare una realtà. Come se non bastasse l'Atalanta potrà contare sull'effetto rivalsa che pervade Gasperini, il grande ex della partita che concluse anzitempo e con molte amarezze la sua avventura all’Inter. Il tecnico orobico vorrà dimostrare al suo ex club di aver preso una decisione troppo affrettata.

Quando e come vedere Inter Atalanta in streaming

Oltre ai più conosciuti Sky Go e Mediaset Play, le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium che, inoltre, offrono anche il vantaggio della telecronaca in italiano. Ma ognuno sceglierà secondo le sue esigenze quando e come vedere Inter Atalanta in streaming. Chi non ha sottoscritto un abbonamento potrà valutare la promozione di Now Tv che offre gratuitamente la propria piattaforma per le partite streaming. Resta in piedi anche l’offerta dei siti di bbokmakers che però non sempre trasmettono tutte le partite e richiedono l’iscrizione obbligatoria alla piattaforma.