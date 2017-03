Napoli Crotone streaming quando e come

La Champions League è ormai un ricordo lontano: il Napoli è già concentratissimo sul campionato con l'unico intento di ritornare al più presto nella massima competizione europea, stavolta con maggiore esperienza. Ma per farlo il Napoli dovrà riuscire sia a difendere il terzo posto dagli assalti delle lanciatissime Lazio, Atalanta e Inter, sia magari a migliorarsi andando a conquistare il secondo posto ai danni della Roma, in modo da avere la certezza di giocare in Champions, senza dover passare per la lotteria dei preliminari che già due anni fa si rivelarono catastrofici quando gli azzurri guidati da Rafa Benitez si arresero all'Atletico Bilbao.

Da oggi comincia un nuovo campionato per il Napoli che dovrà cercare di vincere tutte le partite da adesso fino alla fine del torneo, nella speranza di mettere la freccia e superare in classifica la Roma. Per farlo, la squadra di Sarri dovrà battere il Crotone nella prossima sfida, un match palpitante che sta già mobilitando il popolo del web alla ricerca di quando e come godersi la partita in streaming, su uno dei siti che garantiscono la visione della partita in maniera del tutto gratuita e legale.

Napoli Crotone per gli azzurri vietato sbagliare

Da adesso in poi per gli azzurri è vietato sbagliare: perdere altri punti dalla Roma potrebbe essere uno svantaggio non più colmabile. Per tale ragione il tecnico Sarri adesso si aspetterà dalla squadra un atteggiamento diverso: dopo aver detto addio alla Champions, competizione che per antonomasia toglie concentrazione ed energie, il Napoli dovrà canalizzare tutte le forze sul campionato, a partire dalla sfida contro il Crotone.

Vietati passi falsi, gli azzurri dovranno essere abili a leggere bene la gara e tentare di bucare la difesa ionica sin dai primi minuti, onde evitare che la squadra di Nicola si arrocchi in difesa e riesca, come tante altre squadre arrivate al San Paolo con tutti i pronostici contro, a strappare un punticino.

Contro il Real Madrid, il Napoli ha dimostrato, almeno per 50 minuti, di poter imporre il proprio gioco anche alle big: per fare altrettanto anche con il Crotone basterà semplicemente scendere in campo con la mentalità giusta e non aspettare troppo che l'avversario prenda le misure.

Napoli Crotone problemi di formazione per Nicola

Sarà necessario per il Crotone riuscire a disporsi in campo in maniera solida, tentare di chiudere tutti gli spazi e soprattutto cercare di ripartire in contropiede. Strategia possibile, anche se si considera che già altre squadre, affidandosi al vecchio catenaccio e contropiede, hanno messo nei guai i partenopei che invece prediligono un gioco a viso aperto.

Il tecnico Nicola dovrà essere abile a sopperire ai problemi di formazione che scaturiscono dalle assenze di due difensori titolari come Rosi e Ceccherini, entrambi appiedati dal giudice sportivo: al loro posto l'allenatore degli ionici si affiderà a Sampirisi e Dussenne, nella speranza che non facciano rimpiangere troppo i titolari.

Quando e come vedere Napoli Crotone in streaming

La soluzione per scegliere bene quando e come vedere Napoli Crotone in streaming è certamente quella di cercare i siti migliori. Quelli cioè, per lo più stranieri, che offrono questa possibilità in maniera sicura e soprattutto legale perché hanno acquistato all’estero i diritti del campionato italiano. Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Birmania Myanmar, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Cina China Central Television, Kosovo Radio Television of Kosovo, Lussemburgo Radio Television Luxembourg, Colombia Radio Cadena Nacional, Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, sono alcuni di quelli che garantiscono anche una buona qualità audio e video.

Le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium (rispettivamente Sky Go e Mediaset Play) possono essere invece utilizzate da chi ha sottoscritto un abbonamento. Interessante l’offerta di Now Tv che offre la visione gratuita delle partite sulla propria piattaforma per quattordici giorni. Cresce sempre di più, infine, anche in Italia, la tendenza a sfruttare anche i siti dei bookmakers stranieri.