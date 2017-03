Napoli Crotone streaming. Siti web. Dove e come vedere

Il Napoli deve rituffarsi a piè pari in campionato, dimenticare subito la sconfitta contro il Real Madrid nell'ultimo turno di Champions League, e ricominciare la sua scalata verso l'obiettivo secondo posto, in modo tale di avere la certezza matematica di tornare per la prima volta nella massima competizione europea per due stagioni consecutive.

Allo stadio San Paolo arriverà il Crotone di Nicola, squadra impantanata nelle zone più basse della classifica ma con l'obbligo morale di provare la remuntada nel rush finale, nella speranza di guadagnare la permanenza in serie A. Una sfida estremamente interessante per i tifosi di entrambi i club che sono già alla ricerca dei siti web giusti per vedere Napoli Crotone in streaming.

Napoli Crotone una questione di mentalità

Sulla carta, il Napoli non dovrebbe avere difficoltà a battere il Crotone, eppure la storia recente ci ha insegnato che gli azzurri soffrono più le cosiddette piccole che si chiudono piuttosto che le squadre che giocano a viso aperto. Una questione di mentalità, forse. Sarà fondamentale per Sarri e i suoi giocatori riuscire a partire subito con il piede giusto, mettere alle corde gli avversari sin dai primi minuti imponendo il proprio ritmo di gioco, magari andando a segnare già nei primissimi minuti il gol del vantaggio, in modo da evitare che il Crotone difenda a pieno organico, intasando tutte le possibilità di sfogo del gioco azzurro.

Il tecnico Sarri dovrà decidere se schierare in qualità di prima punta Arek Milik o Dries Mertens, il primo fa più un lavoro da centro-boa, capace di fare da sponda e far salire la squadra; il secondo, a dispetto delle sue caratteristiche fisiche che non gli permetterebbero di giocare da prima punta, ha semplicemente un feeling con il gol impressionante e, calcolatrice alla mano, assicura un numero maggiore di reti rispetto al suo omologo.

Il Napoli sa di non poter sbagliare la partita anche perché la Roma sarà impegnata sul campo del Palermo, altra squadra invischiata nelle zone più basse della classifica ma che però vorrà onorare il cambio di presidenza con un risultato positivo, proprio come successe contro il Napoli quando sfruttò l'ondata di positività data dal cambio dell'allenatore.

Napoli Crotone difesa da inventare per Nicola

Difesa da inventare per Nicola che arriva alla sfida contro il Napoli con due assenze pesantissime in difesa: saranno appiedati dal giudice sportivo, infatti, Rosi e Ceccherini, che lasceranno il posto a Sampirisi e Dussenne. Anche a centrocampo il tecnico degli ionici dovrà risolvere il ballottaggio tra Barberis e Capezzi, con il primo in leggero vantaggio sul secondo.

Il Crotone vorrà dare il massimo fino alla fine del campionato, almeno finché la matematica lo consentirà ancora, nella speranza di strappare punti preziosi per una salvezza che diventa settimana dopo settimana sempre più difficile. Eppure il calcio ci ha insegnato che nulla è impossibile e, anche in questo caso, il risultato della partita dipenderà anche dalla mentalità con cui la squadra rossoblù scenderà in campo.

Dove e come vedere Napoli Crotone in streaming

La soluzione per scegliere bene dove e come vedere Napoli Crotone in streaming è certamente quella di cercare i siti migliori. Quelli cioè, per lo più stranieri, che offrono questa possibilità in maniera sicura e soprattutto legale perché hanno acquistato all’estero i diritti del campionato italiano. National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Kosovo Radio Television of Kosovo,Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, Lussemburgo Radio Television Luxembourg Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional, Honduras Televicentro, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, sono alcuni di quelli che garantiscono anche una buona qualità audio e video.

Le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium (rispettivamente Sky Go e Mediaset Play) possono essere invece utilizzate da chi ha sottoscritto un abbonamento. Interessante l’offerta di Now Tv che offre la visione gratuita delle partite sulla propria piattaforma per quattordici giorni. Cresce sempre di più, infine, anche in Italia, la tendenza a sfruttare anche i siti dei bookmakers stranieri.