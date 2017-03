Streaming Napoli Crotone: Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

Dimenticare quanto prima le delusioni di Champions League e tornare al più presto con la testa rivolta solo al campionato. È questo il mantra che si ripete il Napoli di Sarri dopo la doppia sconfitta contro il Real Madrid, in cui il club azzurro ha dimostrato in un sol colpo tutto il suo enorme potenziale e al contempo i limiti dati dall'inesperienza.

Eppure il Napoli saluta la massima competizione europea con più sorrisi che lacrime, con la promessa di un arrivederci all'anno prossimo: ma questa promessa, ovviamente, passerà per il campionato in corso. Diventa di vitale importanza, adesso, puntare con decisione a quel secondo posto che garantirebbe l'accesso diretto in Champions senza passare per roulette russa dei preliminari che già ai tempi di Benitez si rivelarono ostici e fatali.

Gli azzurri adesso dovranno ripartire dal successo nello scontro diretto contro la Roma e tentare di strappare un altro successo nella prossima sfida contro il Crotone, squadra invischiata nella lotta per non retrocedere che gli azzurri dovranno mettere alle corde sin dai primissimi minuti. Una sfida che accende la passione e la curiosità dei tifosi già alla ricerca dei migliori siti streaming che trasmetteranno live gratis Napoli Crotone.

Napoli Crotone Sarri e la rosa al gran completo

Adesso che il Napoli è fuori dalla Champions, il tecnico Maurizio Sarri si ritroverà a gestire una rosa al gran completo: ogni domenica l'undici titolare creerà sempre qualche malcontento tra i calciatori, perché gli azzurri adesso possono vantare finalmente la cosiddetta coperta lunga e l'allenatore azzurro dovrà essere abile a far girare tutti alla ricerca dell'equilibrio migliore per arrivare al termine della stagione con il vento in poppa.

Nella sfida contro il Crotone saranno pochi i dubbi di Sarri: in attacco ballottaggio tra Milik e Mertens nel ruolo di prima punta, con il belga che potrebbe anche tornare sull'out sinistro e far riposare Insigne. A centrocampo dubbio tra Allan e Rog, e anche tra Jorginho e Diawara. Il Napoli cercherà in tutti i modi di fare la partita e passare subito in vantaggio, anche perché la sua diretta avversaria, la Roma, sarà impegnata in una trasferta a Palermo e, causa cambio dei vertici societari, la squadra rosanero potrebbe avere un moto di orgoglio e rendere difficile la vita ai giallorossi che sono reduci da un periodo delicato.

Napoli Crotone problemi in difesa per i pitagorici

All'abbondanza napoletana corrisponderà qualche problema in difesa per i pitagorici: Rosi e Ceccherini, infatti, devono scontare un turno di squalifica e al loro posto già si scaldano Sampirisi e Dussenne. Anche a centrocampo risalta il ballottaggio tra Barberis e Capezzi, con il tecnico Nicola che vorrà riscattare la cocente sconfitta dell'andata con gli azzurri che sbancarono lo Scida nonostante l'inferiorità numerica scaturita dall'espulsione di Gabbiadini. Per il Crotone il sogno salvezza è ancora matematicamente possibile, certo sarà necessaria una inversione di rotta e cominciare a far punti già da adesso, ma la speranza è sempre l'ultima a morire.

Vedere Napoli Crotone in streaming

Vedere Napoli Crotone in streaming sarà una delle tante opzioni che i tifosi delle squadre, ma anche appassionati e simpatizzanti potranno scegliere. Certo chi ha l’abbonamento difficilmente rinuncerà alla sua comoda postazione in salotto per vedere la partita in diretta tv, ma saranno in tanti a optare per questa modalità o per quella offerta dai diversi siti dei bookmakers che potrebbero trasmettere ugualmente il match anche se in questo caso bisognerà iscriversi prima alla piattaforma e poi dimostrare di essere attivi, cioè di scommettere con una certa frequenza.

Sky Go e Mediaset Play rappresentano le alternative migliori per quelli che hanno l’abbonamento. Da segnalare anche l’offerta di Now Tv che mette a disposizione la propria piattaforma gratuitamente per quattordici giorni.