Napoli Crotone streaming. Come e dove vedere link

Il prossimo avversario del Napoli sarà il Crotone di Nicola, squadra invischiata nella lotta salvezza che cercherà in tutti i modi di strappare almeno un punto da questa trasferta per sognare ancora

Concentrarsi solo sul campionato. Questo è quello che farà il Napoli del tecnico Sarri dopo l'uscita dalla Champions League. Raggiungere gli ottavi di finale e combattere contro il Real Madrid è motivo d'orgoglio per gli azzurri che adesso dovranno rimboccarsi le maniche per riuscire a tornare nella massima competizione europea anche l'anno prossimo, magari conquistando il secondo posto in classifica, che significherebbe non solo l'accesso diretto in Champions, ma anche la possibilità di gestire meglio la sessione di mercato estiva, potendo programmare la campagna acquisti con la certezza del premio Champions.

Il prossimo avversario dei partenopei sarà il Crotone di Nicola, squadra invischiata nella lotta salvezza e che cercherà in tutti i modi di strappare almeno un punticino dalla trasferta napoletana: per tale ragione sono già tantissimi i tifosi alla ricerca dei link migliori che aiuteranno i tifosi ancora incerti su come e dove vedere Napoli Crotone in streaming.

Napoli Crotone dubbi in attacco per il tecnico Sarri

Adesso che il Napoli non è più in Champions, il tecnico Sarri si ritroverà a gestire una certa abbondanza di calciatori: rispetto allo scorso anno, in cui il Napoli presentava spesso lo stesso undici titolare, quest'anno gli azzurri hanno sempre attuato un po' di turn over. Adesso sarà più difficile tenere in panchina grandi nomi che scalpiteranno in attesa di entrare a partita in corso: i dubbi principali per il tecnico Sarri riguarderanno l'attacco con il nodo prima punta da sciogliere, con Milik che interpreta meglio il modulo soprattutto per caratteristiche fisiche e Mertens che, contro ogni logica calcistica, gonfia la rete a ripetizione e fare a meno dei suoi gol diventa difficile per Sarri.

Se il tecnico dovesse decidere di affidarsi a Milik, il ballottaggio si sposterà sull'out di sinistra con Insigne e Mertens a combattere per un solo posto. Altro ballottaggio riguarda il centrocampo, con Allan e Rog a combattere per una maglia da titolare.

Napoli Crotone Nicola e la difesa da inventare

Problemi diametralmente opposti, invece, per il tecnico del Crotone che dovrà fare a meno di Rosi e Ceccherini, al loro posto, con ogni probabilità, l'allenatore Nicola dovrà inventare la difesa farà affidamento su Sampirisi e Dussenne: una sfida complicata per il Crotone chiamato a strappare almeno un punticino nel fortino del San Paolo, anche alla luce della gara d'andata dove il Napoli riuscì ad imporsi anche dopo l'espulsione di Gabbiadini del primo tempo che lasciò gli azzurri in inferiorità numerica per circa un'ora di gioco.

Il Crotone sa che dovrà fare la partita perfetta per uscire indenne dall'ostico esame, eppure, altre squadre partite con lo sfavore del pronostico hanno dimostrato che alzare le vecchie barricate è un sistema infallibile per mettere in crisi il Napoli che fa tanto possesso palla ma va in difficoltà quando si tratta di scardinare difese troppo serrate.

Come e dove vedere Napoli Crotone in streaming

Anche Napoli Crotone sarà una partita che probabilmente si potrà vedere anche in streaming. La soluzione più immediata è quella di scegliere Sky Sport e Mediaset Premium che offrono anche la piattaforma streaming Sky Go e Premium Play in maniera del tutto gratuita. Piccolo particolare non trascurabile la necessità di aver sottoscritto un abbonamento con la pay per view. Chi non ha un abbonamento può scegliere Now TV che offre la possibilità di acquistare una sola partita anche a chi non è abbonato a Sky, con la stessa qualità che offre il canale satellitare oppure permette di vedere gratuitamente, per quattordici giorni la sua piattaforma.

È inoltre possibile imbattersi nei siti dei canali satellitari stranieri che, avendo comprato i diritti del campionato italiano all’estero, trasmettono le immagini in streaming online sui propri siti web in maniera del tutto legale. Qualche esempio su come e dove vedere la partita Crotone Napoli? Provando ad esempio con Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro, Birmania Myanmar, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Kosovo Radio Television of Kosovo, Lussemburgo Radio Television Luxembourg. Da non dimenticare la possibilità offerta dai siti dei bookmakers che però presentano una serie di limiti non trascurabili.