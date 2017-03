Palermo Roma streaming quando e come

Lazio, Napoli e Lione. Tre sconfitte consecutive nelle tre competizioni in cui i giallorossi sono ancora protagonisti. Tre ko che hanno intaccato alcune certezze e messo a rischio il cammino futuro sia in Coppa Italia dove sarà difficile ribaltare il due a zero subito nella gara di andata contro i cugini biancocelesti. Stesso discorso per l’Europa League. In campionato i tre punti lasciati al Napoli pesano più in chiave secondo posto visto che l’assalto alla Juventus era già ambizioso e difficile a sette punti di distacco e non cambierà molto adesso che il gap si è allargato a otto lunghezze.

Palermo Roma per i giallorossi sarà questo: provare a rimettersi in marcia dopo il tour de force che è pesato tanto nella testa e nelle gambe della compagine allenata da mister Spalletti. Per sapere quando e come vedere in streaming questi interessanti novanta minuti e scoprire quali altri modi ci saranno per non perdersi quest’appuntamento dovrete solo avere la pazienza di leggere questo articolo.

Palermo Roma i recuperi di Nestorovski, Cionek e Sallai

Squalificati Balogh e Rispoli, mister Lopez può invece tirare un sospiro di sollievo per i recuperi di Nestorovski, Cionek e Sallai usciti malconci dal match contro il Toro. Domenica al Barbera contro la Roma potrebbe essere rispolverato Trajkovski come esterno d'attacco, troverà poi posto sulla destra della difesa Morganella.

Palermo Roma riecco Salah titolare

Nella difesa giallorossa fuori causa Manolas fermato per un turno dal Giudice Sportivo. Mister Spalletti potrebbe tornare a schierare Peres e Emerson sulle fasce, conferma in arrivo poi per Perotti. In avanti riecco Salah titolare. Fatto che relega inevitabilmente El Shaarawy in panchina.

Quando e come vedere Palermo Roma in streaming

Un appuntamento del genere, per l’importanza che potrà avere sulle rispettive posizioni in classifica, scatenerà certamente la ressa a Palermo. Sarà un’intera città, infatti, a sostenere i rosanero in questa impresa alquanto impossibile chiamata salvezza. Dall’altro lato ci sarà la stessa voglia di conquistare l’intera posta in palio per scacciare via i fantasmi di queste settimane. Ecco perché sono già iniziate le ricerche per capire quando e come vedere Palermo Roma in streaming.

Il modo migliore e più sicuro, anche in termini legali è quello di cercare i siti delle emittenti televisive straniere che hanno acquistato i diritti televisivi delle partite di Serie A e possono trasmettere le partite in maniera del tutto legale e gratuita. Birmania Myanmar, Kosovo Radio Television of Kosovo, Lussemburgo Radio Television LuxembourgIndonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, National TV, Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Colombia Radio Cadena Nacional, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Cina China Central Television, Georgia Georgia Public Broadcasting, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro, sono quelli che indichiamo, sicuri e legali.

A questi bisogna aggiungere le piattaforme streaming di Mediaset Premium e Sky, ovvero Mediaset Play e Sky Go che garantiscono anche la telecronaca in italiano. Da valutare anche la proposta di Now Tv che offre la visione gratuita del suo pacchetto per quattordici giorni. Da considerare anche la possibilità di sfruttare i siti dei bookmakers stranieri. Ma bisogna conoscere i limiti che questa opportunità comporta come l’obbligo di iscriversi alla piattaforma e scommettere in maniera frequente.