Palermo Roma streaming. Siti web. Dove e come vedere

Diego Lopez lancerā il suo Palermo alla caccia di punti utili per tenere ancora aperta la speranza di una salvezza che avrebbe del clamoroso. Spalletti invece punta su Dzeko per tornare a vincere

Il Palermo per continuare a credere in una salvezza che appare sempre di più come un miraggio nel deserto di una stagione iniziata male e che si potrebbe chiudere peggio. Il cambio al vertice societario se ha certamente destato grande curiosità sulla figura del nuovo presidente Baccaglini e soprattutto sul misterioso fondo che dovrebbe gestire e pompare nuova liquidità nelle casse asfittiche lasciate in eredità da Maurizio Zamparini, porta con sé altrettanti interrogativi che agitano in queste ore i tifosi rosanero che stanno vivendo sulla propria pelle quella che sembra a tutti gli effetti una fiction televisiva.

La Roma, invece, per uscire da una situazione che potrebbe diventare alquanto scomoda in caso di mancato risultato contro i rosanero. Che, potrebbero salomonicamente restituire al Napoli quello che gli tolsero andando a cogliere un pareggio insperato e sorprendente al San Paolo proprio contro gli azzurri. Un pareggio che impedì il tanto sospirato aggancio proprio alla Roma, uscita sconfitta in maniera rocambolesca a Marassi contro la Sampdoria, al secondo posto in classifica. Quali saranno i siti web che potrebbero mostrare Palermo Roma in streaming? Questa domanda starà tenendo impegnati quelli che ancora non hanno deciso dove e come assistere al match del Barbera.

Palermo Roma tra i rosanero si rivede Trajkovski

Squalificati Balogh e Rispoli, sorride invece mister Lopez per i recuperi di Nestorovski, Cionek e Sallai usciti acciaccati dal match contro il Toro. Domenica al Barbera contro la Roma tra i rosanero si rivede Trajkovski come esterno d’attacco che viene tirato fuori dalla naftalina per essere impiegato probabilmente fin dal primo minuto dal tecnico uruguaiano che sta pensando di inserire nella formazione titolare anche un certo Morganella che troverà spazio sulla fascia destra della linea di difesa.

Palermo Roma Peres ed Emerson sugli esterni

Nella difesa giallorossa fuori causa Manolas fermato per un turno dal Giudice Sportivo, turnover in arrivo per De Rossi. Mister Spalletti potrebbe tornare a schierare Peres e Emerson sugli esterni, conferma in arrivo poi per Perotti. In avanti riecco Salah dal 1', dalla panchina El Shaarawy.

