Palermo Roma streaming. Come e dove vedere link

I sette punti che separano il Palermo dall’Empoli e dall’ultima posizione utile a rimanere in Serie A rappresentano un fardello difficile da eliminare per la squadra di Lopez. Contro la Roma i rosanero dovranno vincere e sperare in una battuta d’arresto dei toscani. Più facile a dirsi che a farsi ovviamente visto che proprio i giallorossi arriveranno all’incontro carichi di rabbia per le tre sconfitte consecutive rimediate rispettivamente contro la Lazio in Coppa Italia, Napoli in campionato e Lione nell’andata degli ottavi di finale di Europa League.

Insomma, non il momento più opportuno per provare a fare risultato. Spalletti sta provando a gettare acqua sul fuoco delle polemiche che già divampano nella Capitale e che vorrebbero una compagine in crisi soprattutto fisica. Ma senza centrare una vittoria che sulla carta appare alquanto scontata, non ci sarà nessuna giustificazione da avanzare, nemmeno tirare in ballo la roboante vittoria di San Siro contro l’Inter.

Sembrava la dimostrazione di forza che i tifosi sognavano da tempo e invece si è rivelata un fuoco isolato che ha accentuato ancora di più la delusione per i risultati successivi. Come e dove vedere questi novanta minuti sarà la priorità di quei tifosi romanisti che, pur non potendo raggiungere la Sicilia, non vorranno perdersi l’opportunità di tifare per la loro squadra approfittando magari anche delle possibilità offerte dallo streaming.

Palermo Roma link rosanero a caccia di punti salvezza

Non ci sono più scuse, né alibi che tengano. Il Palermo, dopo il passaggio di consegne della società dalle mani di Zamparini a quelle di Baccaglini, avranno un solo obiettivo contro la Roma: vincere e sperare che l’Empoli non faccia punti nella trasferta di Verona contro il Chievo. I rosanero andranno a caccia di quei punti salvezza troppo preziosi per guardare in faccia l’avversario di turno. Che si chiami Roma o Pescara per i ragazzi di Diego Lopez, oggi, non può fare differenza.

Palermo Roma Spalletti punta su Dzeko

È chiaro che nei momenti di difficoltà sono i campioni a dover trovare il bandolo della matassa. Forse è proprio questa la riflessione che starà agitando i pensieri di Luciano Spalletti punta su Dzeko che dovrà sostenere, possibilmente segnando anche qualche gol, il peso dell’attacco giallorosso.

Come e dove vedere Palermo Roma in streaming link

L’attesa sta per finire e finalmente sia i tifosi delle due squadre che gli appassionati di calcio potranno proiettarsi sulla sfida Palermo Roma che si preannuncia intensa ed interessante. Sono in tanti che, non potendo vedere la sfida in televisione, né allo stadio, si stanno organizzando su come e dove vedere Palermo Roma in streaming. Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Cina China Central Television, Lussemburgo Radio Television Luxembourgsono Ecuador RedTeleSistema, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, Colombia Radio Cadena Nacional, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro, Radio Television of Kosovo sono alcuni dei siti che garantiscono, oltre a una buona qualità audio e video, anche il rispetto degli aspetti legali perché si tratta di siti web rintracciabili attraverso i link di riferimento, che hanno comprato i diritti per trasmettere le partite della Serie A all’estero.

Sky Go e Mediaset Play, le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium possono essere invece utilizzate da chi ha sottoscritto un abbonamento. Interessante l’offerta di Now Tv che garantisce, a chi non ha un abbonamento la visione gratuita delle partite sulla propria piattaforma per quattordici giorni. Da segnalare anche la possibilità, che non sempre si realizza, di sfruttare anche i siti dei bookmakers.