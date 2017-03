Streaming Palermo Roma: Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

Palermo Roma sarà l’occasione per i giallorossi di lasciarsi alle spalle una settimana davvero difficile. Prima la sconfitta contro il Napoli tra le mura amiche e poi il ko subito in Europa League contro il Lione hanno fortemente scosso l’ambiente giallorosso e le convinzioni di una compagine che pareva la più attrezzata per contendere fino all’ultimo il titolo alla Juventus. Certo la Roma non è riuscita mai ad avvicinarsi tanto da impensierire seriamente la capolista, ma fino a sette giorni fa il coro di chi eleggeva la Lupa a competitor principale della Juventus era pressoché unanime.

Sette giorni dopo invece sembra che la banda giallorossa sia diventata improvvisamente un’accolita di rancorosi incapace di produrre gioco ed ottenere risultati. Cosa non vera e Spalletti questo lo sa benissimo. Per questo sarà importante ritrovare subito il feeling con la vittoria. Per provare a rosicchiare altri punticini alla Juve impegnata nel difficile test contro il Milan e tenere a bada un Napoli che è tornato a meno due e non può lasciare tranquilli. Come invece devono stare i tifosi delle due squadre che vorranno vedere la partita pur non potendo recarsi allo stadio. Palermo Roma si potrà seguire anche in streaming oltre che in televisione.

Palermo Roma Lopez senza Rispoli e Balogh

Il tecnico dei siciliani dovrà fare di necessità virtù rispetto alla gara contro la Roma. Senza Rispoli e Balogh, assenti forzati a causa della squalifica, il Palermo però potrà schierare nuovamente Nestorovski, Sallai e Thiago Cionek, usciti non al meglio dalla sfida contro il Toro di domenica scorsa. Torna anche Trajkovski nel novero dei titolari come esterno d’attacco, mentre Morganella prenderà il posto dell’assente Rispoli sulla corsia destra.

Palermo Roma Spalletti torna all’antico

Bocciato l’esperimento della difesa a tre che ha dato esiti alquanto negativi nella sfida persa contro il Napoli Spalletti torna all’antico e predilige per affrontare al meglio la sfida contro i rosanero, il classidco 4-2–3-1: Bruno Peres ed Emerson tornano sulle fasce, conferma in arrivo per Perotti e Salah dal 1’. Solo panchina, infine, per El Shaarawy mentre Manolas sarà costretto al riposo forzato a causa della squalifica.

Palermo Roma live gratis su siti streaming

Per chi è alla ricerca di una qualità ancora maggiore e ha sottoscritto l’abbonamento resta in piedi l’offerta streaming di Sky e Mediaset Premium rispettivamente con Sky Go e Mediaset Play. I non abbonati possono valutare l’offerta di Now Tv che garantisce la visione gratuita delle partite sulla propria piattaforma per quattordici giorni oppure provare con i siti dei bookmakers.