Lazio Torino streaming

Per la Lazio sarà vietato sbagliare contro il Torino. I biancocelesti potrebbero così approfittare dello scontro diretto tra Inter ed Atalanta. Ma il Torino di Mihajlovic non farà sconti all'Olimpico

Come vedere Lazio Torino in streaming

L’indomita Lazio ospiterà il Torino senza alcun dubbio. Il tanto amato, per il suo passato biancoceleste, Mihajlovic non riuscirà a strappare alcun trattamento di favore dalla squadra che contribuì a rendere grande. Troppo grande la fame di vittoria della squadra di Inzaghi che non viene appagata nonostante le sue ‘vittime’ comincino ad essere davvero tante. È una Lazio che fa paura, così ha avuto modo di dire Donadoni al termine della partita della scorsa settimana persa in casa dal suo Bologna proprio contro la Lazio.

È una Lazio che non potrà commettere passi falsi contro un avversario che sta attraversando la sua fase criptica. E proprio questa incertezza sulla prestazione dei granata che hanno fatto vedere nell’arco di pochi mesi tutto il bello ed il brutto che il calcio possa mostrare. Squadra volubile che, se in giornata, può mettere in difficoltà chiunque. Poco importa. Immobile e compagni sono determinati ad inseguire il sogno Champions. Che non può sfumare. Metti un lunedì sera all’Olimpico. Chi non riuscirà ad essere allo stadio potrà vedere Lazio Torino anche in streaming.

Lazio Torino in dubbio Biglia

Anche il tecnico della Nazionale Italiana di Calcio Giampiero Ventura sarà presente sulle tribune dell’Olimpico lunedì sera. Troppo ghiotta l’occasione di veder giocare contro i pilastri dell’attacco tricolore che rispondono al nome di Ciro Immobile e Andrea Belotti e terminali offensivi rispettivamente di Lazio e Torino.

Simone Inzaghi è ancora in dubbio sul portiere da far scendere in campo. Marchetti ha recuperato dall’infortunio ma solo poche ore prima dell’inizio della partita si saprà se potrà riprendere il posto ai danni di Strakosha, oppure se il tecnico non se la sentirà di rischiarlo. In dubbio Biglia a causa di un problema fisico. Al suo posto dovrebbe scendere in campo Murgia.

Lazio Torino poche chance per Boyé

Sinisa Mihajlovic, ex di turno, sembra voler puntare su Lukic e Baselli che verranno probabilmente schierati dal primo minuto nel centrocampo granata. Questo anche in virtù delle precarie condizioni fisiche di Mirko Valdifiori che non è al top della condizione. Poche chance anche per Boyé mentre nel reparto avanzato certa la conferma di Ljajic.

E allora quelli che vorranno avvalersi di questa possibilità dovranno solo capire come vedere Lazio Torino in streaming. Una modalità che si sta diffondendo sempre di più anche in Italia, e rappresenta un’alternativa alla televisione. Inoltre, scegliendo i siti giusti si possono evitare problemi di sicurezza e legali.

Quelli migliori sono i siti stranieri che hanno acquistato all’estero i diritti del campionato italiano. Ecco qualche indicazione utile: Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Kosovo Radio Television of Kosovo, Lussemburgo Radio Television Luxembourg. Sky e Mediaset Premium con Sky Go e Mediaset Play le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium offrono anche la telecronaca in italiano ma possono essere visti solo dagli abbonati.

Chi invece ne è sprovvisto può valutare l’interessante offerta di Now Tv che garantisce la visione gratuita delle partite sulla propria piattaforma per quattordici giorni oppure provare con i siti dei bookmakers. In questo caso è però obbligatorio iscriversi alla piattaforma e dimostrare di puntare in maniera costante per poter vedere le partite.