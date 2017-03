Pescara Udinese streaming

Come vedere Pescara Udinese in streaming

La giostra di Zeman si è già fermata? Questo è l’interrogativo che sta animando i tifosi abruzzesi che hanno ancora negli occhi la sfavillante vittoria contro il Genoa. Pescara Udinese sarà la prova della verità per i biancoazzurri. Non sarà facile contro una compagine che, pur non vincendo da diverse settimane, è riuscita a fermare la corazzata juventina e arriverà all’Adriatico molto più sicura dei propri mezzi. Vedere Pescara Udinese in streaming sarà possibile utilizzando diverse modalità. Bisogna fare attenzione solo ai siti web migliori. Quelli legali e sicuri.

Pescara Udinese Fornasier al posto di Coda squalificato

Rispetto alla gara con la Sampdoria, gli unici cambi di Zeman saranno in difesa: Fornasier, infatti, sarà schierato al posto dello squalificato Coda, mentre a sinistra Crescenzi appare favorito su Biraghi. Confermati in blocco i tre centrocampisti ed i tre attaccanti: l’allenatore boemo, in attesa degli infortunati, ha già stabilito le sue gerarchie.

Gilardino ha salutato la sua esperienza in Abruzzo con una sola presenza in campo, quella di Napoli dello scorso gennaio. Il bomber si opererà a Roma al ginocchio infortunato ormai da due mesi. La stagione per lui è finita, l’avventura pescarese dell’ex campione del mondo termina con una sola presenza, lo scorso gennaio, a Napoli.

Pescara Udinese Thereau regolarmente in campo

Thereau scenderà regolarmente in campo al fianco di Zapata e De Paul, dopo aver riposato con la Juventus. Questa almeno sembra Fofana è infortunato, al suo posto giocherà Jankto insieme a Badu e Hallfredsson.

Vedere Pescara Udinese in streaming

Per capire dove e come vedere Pescara Udinese in streaming è consigliabile scegliere sempre i siti legali e sicuri che mettono al riparo da spiacevoli sorprese o da sanzioni legali. Questi che vi segnaliamo trasmetteranno molto probabilmente il match garantendo oltre alla piena legalità, anche una buona qualità audio e video.

Resta in campo anche l’offerta di Now Tv, una delle stelle dell’immensa galassia del gruppo di Murdoch che propone gratuitamente il proprio pacchetto per quattordici giorni, ideale per coloro che un abbonamento non ce l’hanno perché consente anche di acquistare una partita per volta e di vedere le partite con la stessa qualità. Da tenere in considerazione anche la possibilità di seguire i siti dei bookmakers che anche in Italia, da qualche tempo a questa parte, hanno iniziato, non sempre e non per tutte le partite a dire il vero, a trasmettere qualche incontro della Serie A.