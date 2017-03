Fiorentina Cagliari streaming

Come vedere Fiorentina Cagliari in streaming

Fiorentina Cagliari sarà la partita del riscatto per Paulo Sousa. Il tecnico portoghese, che alla fine della stagione lascerà ormai al cento per cento la panchina viola, vorrà lasciare un buon segno in una piazza, che al di là di questa stagione sciagurata, che ha imparato ad amarlo prima di restare delusa per i risultati che non sono mai arrivati. Il traguardo sarebbe la qualificazione in Europa League.

Obiettivo quasi irraggiungibile, ma la squadra viola ha i valori per riuscire nell’impresa a patto che venga stipulato un accordo nello spogliatoio e che tutti remino nella stessa direzione. Anche perché i viola affronteranno un Cagliari inviperito per la pesante sconfitta subita contro l’Inter la scorsa settimana. E sono già in tanti i tifosi viola che non potendo andare allo stadio cercheranno i siti giusti per vedere Fiorentina Cagliari in streaming.

Fiorentina Cagliari Paulo Sousa ritrova Bernardeschi

La Fiorentina che ha fermato la corsa dell’Atalanta a Bergamo sta recuperando piano piano fiducia e convinzione nei propri mezzi. Il positivo pareggio contro gli orobici ha restituito un po’di serenità a una squadra che ne sente molto il bisogno. Anche se, oramai, il distacco accumulato dalle posizioni che potrebbero spalancare una porta sulla prossima Europa League appare incolmabile.

Sousa però non ci sta e vorrebbe lasciare, visto che appare certo il divorzio a fine stagione, con un piccolo regalo alla tifoseria. Il tecnico portoghese ritrova Bernardeschi: il talento viola ha smaltito l’infortunio alla caviglia e sarà regolarmente in campo, con Ilicic e Saponara destinati a partire dalla panchina.

Fiorentina Cagliari Rastelli con il dubbio Gabriel

Rastelli e il suo Cagliari sono chiamati al riscatto immediato dopo il tracollo interno subito contro l’Inter. Il tecnico dei rossoblù dovrà sciogliere un solo dubbio e non di poco conto visto che riguarda la porta. Gabriel non ha convinto nelle ultime uscite e potrebbe nuovamente farsi da parte lasciando il posto a Rafael. Di Gennaro è in vantaggio su Tachtsidis per quanto riguarda il ruolo di regista. Faragò sarà nuovamente aggregato alla truppa per la trasferta viola.

Vedere Fiorentina Cagliari in streaming

Vedere Fiorentina Cagliari in streaming sarà una delle tante opzioni che i tifosi delle squadre, ma anche appassionati e simpatizzanti potranno scegliere. Certo chi ha l’abbonamento difficilmente rinuncerà alla sua comoda postazione in salotto per vedere la partita in televisione, ma saranno in tanti ad optare per questa modalità o per quella offerta dai diversi siti dei bookmakers che potrebbero trasmettere ugualmente il match.

Per quanto riguarda lo streaming esistono diversi siti web che consentono di vedere le partite del campionato italiano in maniera sicura e legale perché hanno acquistato all’estero i diritti del campionato italiano di calcio. Tra i più celebri segnaliamo Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Kosovo Radio Television of Kosovo, Lussemburgo Radio Television Luxembourg.

Siti che offrono anche una buona qualità audio e video. Sky Go e Mediaset Play rappresentano le alternative migliori per quelli che hanno l’abbonamento. Da segnalare anche l’offerta di Now Tv che offre gratuitamente in prova la propria piattaforma per vedere le partite della Serie A per quattordici giorni.