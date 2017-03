Chievo Empoli streaming

Come vedere Chievo Empoli in streaming

Chievo Empoli si affronteranno in una partita che non avrà nessun risvolto pratico sul campionato delle due compagini. Una sorta di partitella della domenica dove l’unico obiettivo in palio sarà quello di dimostrare di essere più bravi degli altri. Qualche briciolo di motivazione in più, dettata dai soli sette punti di distacco dalla terz’ultima in classifica, dovrebbe averla l’Empoli. Ma sarà difficile che il Palermo possa fare risultato contro una Roma che avrà un disperato bisogno di fare punti per il morale, dopo le due sconfitte consecutive contro Napoli in campionato e Lione in Europa League.

Intanto per la compagine di Martusciello sarebbe di vitale importanza mettere in cascina qualche punticino prezioso per affrontare con maggiore serenità le restanti giornate di questo campionato. Oltre alla tradizionale televisione, Chievo Empoli si potrà vedere anche sui propri dispositivi mobili, smartphone, tablet, pc utilizzando lo streaming.

Chievo Empoli Maran con l’imbarazzo della scelta

Dal punto di vista della formazione Maran avrà solo l’imbarazzo della scelta. Dovrà quindi decidere solo quali sono gli uomini più in forma per affrontare l’Empoli. Per quanto riguarda la difesa Frey e Gamberini dovrebbero finalmente partire dal primo minuto. A centrocampo rientra Hetemaj e questo accende una lotta serrata tra i sette pretendenenti per le quattro maglie da titolare disponibili. Insieme a lui anche Radovanovic, Castro, Birsa, Bastien, De Guzman e Mariano Izco.

Il ritorno di capitan Sergio Pellissier, fresco del record di 100 gol in Serie A con la maglia clivense, dopo il fastidio muscolare accusato nella partita contro l’Udinese costituisce un’alternativa seria per il tecnico trentino che dovrà valutare l’ipotesi di inserirlo nel pacchetto avanzato gialloblù fin dal primo minuto.

Chievo Empoli toscani a caccia del riscatto

Dopo la sconfitta interna di domenica scorsa contro il Genoa, arrivata in maniera beffarda nel finale di gara, i toscani, contro il Chievo, andranno a caccia del riscatto. Martusciello potrà contare sull’apporto di tutta la rosa ad eccezione di Mchedlidze che deve ancora smaltire i postumi di un infortunio. Maccarone e Pucciarelli saranno il duo d’attacco con El Kaddouri nel ruolo di ispiratore della manovra empolese.

Vedere Chievo Empoli in streaming

Per vedere Chievo Empoli in streaming bisognerà cercare quei siti stranieri che hanno acquistato i diritti televisivi delle partite di Serie A e possono quindi trasmettere le partite della Serie A in maniera del tutto legale e gratuita. Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Kosovo Radio Television of Kosovo, Lussemburgo Radio Television Luxembourg sono tra i più cliccati e sono sicuri e legali. Inoltre offrono anche una buona qualità audio e video che non guasta mai.

Chi invece cerca una qualità ancora maggiore e vuole ascoltare anche la telecronaca in italiano farà bene ad approfittare delle piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium, rispettivamente Sky Go e Mediaset Play. Chi invece un abbonamento non ce l’ha può informarsi sull’offerta messa in campo da Now Tv che propone la visione delle partite gratuitamente per quattordici giorni sulla propria piattaforma. Infine c’è la possibilità di avvalersi anche dei siti dei bookmakers anche se, in questa circostanza, non sempre potranno trasmettere le partite in questione.