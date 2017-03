Sassuolo Bologna streaming

Come vedere Sassuolo Bologna in streaming

Sassuolo Bologna è un derby triste. Dopo i fasti della scorsa stagione quando i neroverdi conclusero la loro galoppata conquistando un piazzamento che gli avrebbe aperto per la prima volta nella storia un piazzamento europeo e i felsinei disputarono una grande stagione con l’avvento sulla panchina rossoblù di Roberto Donadoni, quest’anno c’è poco da festeggiare. Entrambe le squadre si trovano in posizioni di sicurezza da ogni rischio di retrocessione.

Ma si tratta di una magrissima consolazione per due ordini di motivi principali. Il primo è che gli obiettivi di inizio stagione erano certamente più ambiziosi. Il secondo è che la lotta per non retrocedere sembra chiusa ormai da diversi mesi a causa di formazioni, Palermo, Crotone e Pescara oggettivamente non all’altezza della massima serie. Insomma questa tranquillità sembrerebbe scaturire maggiormente dai demeriti delle avversarie più che per meriti conquistati sul campo. Comunque un derby è sempre un derby e saranno in molti i curiosi che proveranno in tutti i modi, anche attraverso lo streaming di vedere cosa succederà al Mapei Stadium.

Sassuolo Bologna conferma per Berardi e Matri

Di Francesco non potrà fare calcoli. Dopo il deludente pareggio in casa del Crotone il suo Sassuolo deve fornire una prova di orgoglio e dignità. Gli alibi, che pure ci sono stati, vedi l’incredibile serie di infortuni a cui è andata incontro la rosa neroverde, iniziano a non bastare più. Dov’è finita la squadra che lo scorso anno ha stupito tutti andando a prendersi anche una imprevedibile qualificazione europea?

Contro il Bologna conferma in attacco per Berardi e Matri, che potrebbero essere affiancati da Ragusa, favorito su Politano. In difesa ancora vivo il ballottaggio tra Letschert e Dell’Orco, senza escludere la possibilità della sorpresa Cannavaro al fianco di Acerbi.

Sassuolo Bologna il rientro di Destro

Gastaldello non ce la farà a recuperare in tempo per la sfida contro il Sassuolo. Al fianco di Maietta verrà quindi confermato Oikonomou mentre sulle fasce laterali Torosidis vestirà una maglia da titolare dopo lo stop di un turno a causa della squalifica. In attacco molto probabilmente si assisterà al rientro di Destro che dovrà farsi perdonare l’andamento piuttosto deludente della sua stagione. Ballottaggio a centrocampo dove Nagy e Pulgar si giocano un posto da titolare al fianco di Dzemaili e Viviani.

Sassuolo Bologna streaming come vedere la partita

Sassuolo Bologna sarà trasmessa anche in live streaming in italiano su Sky Sport e Mediaset Premium, che anche quest’anno offrono gratuitamente, solo per gli abbonati ovviamente, i servizi di streaming Sky Go e Premium Play. Ma per vedere Empoli Genoa si può valutare anche la possibilità di usufruire dell’offerta di Now TV che permette di acquistare una sola gara anche a chi non è abbonato a Sky, con la stessa qualità che offre il canale satellitare.

Infine da tenere in considerazione anche i portali dei bookmakers che però presentano alcuni paletti come l’obbligo di iscrizione alla piattaforma e quello di essere attivi con le puntate.