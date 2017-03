Lazio Torino streaming su siti web, Rojadirecta, link per vedere

Tra le novità che sta prendendo piede in questa stagione di calcio per vedere in streaming italiano Lazio Torino c'è quella dei siti dei bookmaker.

Sono tante le possibilità per vedere in streaming italiano Lazio Torino. Soprattutto quando di mezzo ci sono le compagini principali aumenta il panorama delle opportunità. Se Rojadirecta e soluzioni simili continuano a proporre del live streaming gratis anche se illegale, gli utenti italiani possono contare su un maggiore ventaglio di chance rispetto alla prima parte della stagione. Basti pensare che tra Premium e Sky ci sono anche strumenti per il real time senza abbonarsi. Allo stesso modo, altre occasioni per lo streaming sono proposte dai siti delle emittenti satellitari così come dai portali dei bookmaker, come sta emergendo con sempre maggiore evidenza.

Siti delle emittenti satellitari: Lazio Torino in streaming

Via libera allo streaming di Lazio Torino anche sui siti delle emittenti satellitari. Bisogna far presente dell'esistenza di blocchi geografici che possono impedire il live streaming, ma chi è interessato a tentare con questa possibilit ci sono le emittenti di Austria Österreichischer Rundfunk, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, Germania Zweites Deutsches Fernsehen.

Siti streaming italiano per Lazio Torino: Premium e Sky

C'è naturalmente la via dello streaming con Premium e Sky per vedere Lazio Torino. Sky mette a disposizione due soluzioni. La prima è Now TV per cui non è necessario stipulare alcun abbonamento con l'emittente e la piattaforma è sfruttabile anche per un periodo di tempo limitato. Il costo di una singola sfida è di 9,99 euro, ma è possibile acquistare un ticket mensile Calcio che permette la visione anche delle sfide della Serie A e della Serie B per 30 giorni a 19,99 euro al mese. Può essere fruito via app o via web. A differenza di Now TV, l'app Sky Go è riservata solo agli abbonati che possono gratuitamente scaricarla e installarla. Il software consente tra l'altro di fruire di tutta la programmazione Sky e non solo degli appuntamenti con la Serie A. Mediaset è invece presente per lo streaming di Lazio Torino con Premium Play, il servizio on demand è disponibile anche in HD.

Vedere lo streaming sui siti dei bookmaker

Tra le novità che sta prendendo piede in questa stagione di calcio per vedere in streaming le sfide del campionato tra cui Lazio Torino, c'è quella dei siti dei bookmaker. Certo, non non sono proposte tutte le sfide e spesso vengono richieste la registrazione e l'apertura di un conto, oltre alla necessità di essere giocatori attivi. Ma per chi è alle prese con le puntate si tratta senza dubbio di un'occasione aggiuntiva per il live streaming di cui tenere conto. A chiudere il cerchio delle possibilità si ricorda anche l'app Serie A Tim, il cui costo è contenuto (1,99 euro), ma prevede un abbonamento una tantum a 9,99 euro oltre che essere clienti dello stesso operatore telefonico.