Concorso pubblico Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Ata, INPS, Agenzia Entrate: novità settimana bando, iscrizioni

Si prospetta una primavera di concorsi pubblici tra Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Ata, Inps e Agenzia delle entrate. I principali comparti dello Stato saranno interessati da nuovi ingressi e qualcosa di concreto in merito alla conoscenza di requisiti per la partecipazione, date e modalità di iscrizione inizia a muoversi. L'esempio più chiaro è quello del personale Ata di cui, come vedremo nel paragrafo dedicato, sono già note le informazioni ufficiali.

Concorsi pubblici Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria

Mentre si parla di riordino delle carriere per le forze dell'ordine, questo è l'anno del concorso per il reclutamento di allievi agenti nella Polizia di Stato. Mancano ancora le date, ma stando alle indiscrezioni i requisiti base dovrebbero essere la cittadinanza italiana e il godimento dei diritto politici, l'età compresa tra 18 e 30 anni l'idoneità culturale, fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, il diploma di scuola media, l'assenza di condanne per delitti colposi. Confermato poi il semagoro verde per un nuovo concorso pubblico nel Corpo della Polizia Penitenziaria. In ballo ci sono 1.400 nuove unità, più esattamente 600 posti saranno totalmente nuovi, i restanti saranno introdotti con lo scorrimento della graduatoria. Non è stato ancora emanato il bando.

E si ricorda che è stata consentita l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria dei candidati giudicati idonei e utilmente collocati nelle predette graduatorie di concorsi. E per i posti residui, viene consentito di assumere gli idonei non vincitori collocati nelle stesse graduatorie, procedendo dalle graduatorie più recenti tra quelle approvate dopo il primo gennaio 2012.

Concorso Ata 2017

Le principali novità della settimana sul fronte concorsi pubblici arriva dal settore della scuola con i primi bandi pubblicati dagli Uffici scolastici regionali di Piemonte, Puglia, Lazio e Abruzzo. Prima di fare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale Ata, occorre ricordare come sa suddiviso in diversi profili professionali, raggruppati in quattro aree, ai quali si accede con requisiti differenti.

Per collaboratore scolastico occorre diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni. Per assistente amministrativo serve il diploma di maturità. Per assistente Tecnico nelle scuole secondarie di secondo grado diploma di maturità che dia accesso a una o più aree di laboratorio secondo la tabella di corrispondenza titoli di studio o laboratori allegata al bando. Per cuoco diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina.

Concorsi Inps e Agenzia delle entrate

Altri concorsi molti attesi sono quelli per lavoro con Inps e l'Agenzia entrate. Nel primo caso si cercano funzionari, nel secondo 709 funzionari e assistenti e 29 dirigenti. In settimana non sono stati registrati passi in avanti, ma le prime informazioni ufficiali potrebbero arrivare già a inizio primavera.