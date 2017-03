Juventus Porto come vedere in streaming

Gli occhi dei tifosi italiani saranno puntati tutti sull'eurosfida di martedì sera tra Juevntus e Porto che si potrà vedere anche in streaming. Ecco qualche utile suggerimento per capire come fare

Come vedere Juventus Porto Champions League in streaming

Mancano ormai poche ore e poi sarà di nuovo febbre per le partite di Champions League. Stavolta gli occhi dei tifosi italiani, dopo la delusione per l’eliminazione del Napoli contro la corazzata del Real Madrid, saranno proiettati sulla Juventus che affronterà il Porto nel return match degli ottavi di finale di Champions.

I bianconeri, a differenza dei ragazzi di Sarri che dovevano rimontare il tre a uno subito al Bernabeu, potranno contare su un più comodo due a zero conquistato allo Estadio do Dragao quindici giorni orsono per conquistare l’accesso ai quarti. Una sfida comunque difficile visto che i portoghesi, pur avendo consapevolezza della montagna che dovranno scalare, non lesineranno nel mettere in campo ogni tentativo lecito per provare a ribaltare le previsioni. Saranno tante le modalità a disposizione della vastissima platea degli interessati.

Da Mediaset Premium che permette di vedere anche in streaming grazie agli appositi dispositivi mobili o un computer fisso le partite di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Ma non mancheranno quelli che si metteranno ben presto a caccia dei siti migliori che potrebbero trasmettere live gratis i novanta minuti dello Stadium.

Juventus Porto Champions League con i siti esteri

Per vedere le partite streaming della Champions League c’è una soluzione che potrebbe fare al caso vostro. Quella rappresentata dai siti dei canali esteri che hanno regolarmente acquistato i diritti per la trasmettere in streaming la sfida tra Juventus e Porto. Anche in questo caso però non si potrà avere la certezza di vedere la partita fino a quando effettivamente non si riesce nell’impresa.

Ecco qualche esempio dei siti che potrete utilizzare: Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Georgia Georgia Public Broadcasting, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro, Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Kosovo Radio Television of Kosovo, Lussemburgo Radio Television Luxembourg.

Juventus Porto Champions League sui siti dei bookmaker

Nella lista delle possibilità per vedere in streaming Juventus Porto di Champions League rientrano anche i siti dei bookmaker stranieri che, come sono soliti fare Betclic e Snai per le partite del campionato italiano di calcio, possono trasmettere alcune partite avendone acquistato i diritti. Non è facile però soddisfare le proprie esigenze visto che non tutte le partite possono essere viste. C’è anche un limite geografico che spesso impedisce agli italiani, quando è impegnata una squadra di Serie A, di iscriversi alla piattaforma. Limiti che riducono le possibilità di vedere la partita desiderata, ma, comunque, vale sempre la pena provare.

Juventus Porto streaming con Mediaset Premium

La soluzione più immediata è sempre quella offerta da Mediaset Premium che ha acquistato in esclusiva i diritti e può trasmettere quindi le partite di Champions League anche in streaming gratis grazie all’apposita piattaforma Mediaset Play. Ovviamente il servizio streaming è gratuito solo per coloro che hanno acquistato l’intero pacchetto o il singolo evento. Per vedere Juventus Porto, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, gli abbonati di Mediaset Premium possono quindi usufruire del servizio Premium Play.

Bisogna però prima registrarsi nell’Area Clienti del sito, indicare il numero della tessera nel box segnalato e i propri dati anagrafici. Tutta la programmazione di Mediaset Premium al di là dell’aspetto sportivo e calcistico, è visibile su smartphone e tablet, PC, Mac, Xbox, smart TV, decoder, smart cam e Chromecast. Ovviamente in base al pacchetto acquistato.