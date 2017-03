Juventus Porto streaming dopo Juventus Milan streaming

Non c’è un attimo di tregua e per i bianconeri è già tempo di rituffarsi nell’atmosfera della Champions League. Juventus Porto, infatti, la sfida di ritorno degli ottavi della competizione calcistica più prestigiosa del continente, arriva pochi giorni dopo Juventus Milan. Gara vinta dai bianconeri per due reti a uno e che ha scatenato le solite polemiche per la concessione, nei secondi finali, del calcio di rigore decisivo trasformato da Dybala. Nulla di nuovo, insomma, come appare anche scontato l’esito della sfida contro i portoghesi.

A parlare chiaro ci pensa il due a zero autoritario con il quale i bianconeri hanno ammutolito la furia dei lusitani e di un pubblico che, ne presto, ha dovuto ammainare striscioni e bandiere e riconoscere la superiorità della squadra di Massimiliano Allegri. Ma attenzione a sentirsi già nei quarti di finale. Il Porto si giocherà tutte le sue chance, seppure risicate, prima di alzare bandiera bianca. Se avete intenzione di vedere Juventus Porto in streaming troverà in questo articolo alcune interessanti istruzioni per scovare i siti migliori.

Juventus Porto dopo Juventus Milan bianconeri a caccia dei quarti

Non c’è miglior modo di affrontare Juventus Porto che dopo aver conquistato un successo prezioso e difficile dopo Juventus Milan. La squadra di Montella, almeno nel girone di andata era stata una sorta di bestia nera della formazione allenata da Massimiliano Allegri che aveva perso a sfida di andata a San Siro e la finale di Supercoppa Italiana a Doha. Il due a uno conquistato nei secondi finali rappresenta una ulteriore iniezione di fiducia per la sfida europea.

Allegri affronterà quei novanta minuti con il solito piglio determinato. Sarà vietato concedersi pause o ritenere il discorso qualificazione già archiviato. L’unico obiettivo per i bianconeri sarà quello di mettersi subito a caccia dei quarti.

Juventus Porto previsioni a sfavore dei lusitani

Il risultato dell’andata pesa come un macigno sulla testa della squadra allenata da Espirito Santo che è consapevole di quanto sia difficile recuperare due gol di scarto a una squadra forte come la Juventus. E poi soprattutto a questa Juventus che ha proprio nel reparto difensivo uno dei maggiori punti di forza. Normale che le previsioni della vigilia siano a sfavore dei lusitani. Ma questo non significa che il Porto arrivi a Torino disposto a recitare la parte della comparsa.

Vedere Juventus Porto in streaming

Se ormai è chiaro a tutti quando andrà in scena questo prestigioso appuntamento sportivo, ancora da approfondire invece è come vedere Juventus Porto. C’è chi lo farà da casa avendo sottoscritto l’abbonamento con Mediaset Premium Sport che ha acquistato in esclusiva i diritti per trasmettere le partite di Champions e trasmetterà, anche in streaming gratis, l’evento, ma non in chiaro.

E chi invece sceglierà la soluzione offerta dai siti dei canali satellitari stranieri che potrebbero trasmettere le immagini della partita in streaming in maniera legale. Georgia Georgia Public Broadcasting, Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Kosovo Radio Television of Kosovo, Lussemburgo Radio Television Luxembourg, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, Birmania Myanmar, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional, Croazia Hrvatska radiotelevizija, sono solo alcuni dei siti che potrebbero fare al caso vostro.

Anche alcuni siti di bookmakers stranieri potrebbero mandare le immagini in streaming con le stesse modalità utilizzate da Snai e Betclic. Ma per gli italiani potrebbe essere molto difficile accedervi perché non viene data la possibilità di iscrizione.