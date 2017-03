Streaming Lazio Torino: Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

La vittoria della Juventus contro il Milan e lo scontro diretto tra Inter ed Atalanta, sono occasioni troppo ghiotte per la Lazio per lasciarsele sfuggire. Ma servono i tre punti contro il Torino

La vittoria della Juventus che ha probabilmente fatto fuori dai giochi per l’Europa il Milan di Montella e lo scontro diretto tra Inter ed Atalanta, sono occasioni troppo ghiotte per lasciarsele sfuggire. Per questo Lazio Torino sarà la sfida che potrà allontanare la morsa di una delle due maggiori inseguitrici. E tenere il passo di un Napoli che, verosimilmente conquisterà senza troppe difficoltà i tre punti contro il Crotone.

Calcoli che verrebbero vanificati in un batter d’occhio se Immobili e compagni non riusciranno a battere il Torino di Mihajlovic. Che rappresenta certo uno dei clienti più scomodi di tutta la Serie A nonostante questa annata, partita con lustrini e paillettes, si stia chiudendo in tono minore. E poi si tratterà di una sfida che di certo susciterà particolari emozioni negli occhi e nel cuore di Ciro Immobile che con la maglia granata si è imposto alla ribalta nazionale ed internazionale.

Chissà come vivrà questi novanta minuti speciali il bomber nato a Torre Annunziata. E chissà come si staranno organizzando i tifosi delle due squadre per provare a vedere live gratis quest’evento. C’è chi preferisce il divano di casa propria scegliendo la diretta tv oppure chi volendo seguire la sfida tra Lazio e Torino sul proprio dispositivo mobile, ricercherà i siti che trasmetteranno in streaming.

Lazio Torino Immobile sfida Belotti

Inzaghi dovrebbe optare per il 4-3-3. La buona notizia per Inzaghi consiste nel pieno recupero di Marchetti che dovrebbe quindi riprendersi il posto ai danni di Strakosha che inizierà nuovamente dalla panchina. In difesa Basta e Radu andranno ad affiancare la coppia centrale formata da Hoedt e De Vrij. In mediana Parolo, Biglia e Milinkovic-Savic, mentre davanti ci saranno Felipe Anderson e Lulic, favorito su Keita, ai lati di Immobile che sfiderà l’altro grande bomber della partita, capocannoniere della Serie A: il Gallo Belotti.

Lazio Torino Mihajlovic si schiera a specchio

Mihajlovic si schiera a specchio con lo stesso modulo, il 4-3-3, adottato anche dal suo collega e rivale per una notte Simone Inzaghi. Hart tra i pali, davanti a lui la linea a quattro composta da destra a sinistra, Zappacosta, Rossettini, Castan favorito su Moretti e Barreca. Nei tre di centrocampo si va verso una nuova conferma per Lukic, con Benassi e Baselli. Davanti i soliti tre: Ljajic e Iago Falque e il Gallo Belotti.

Lazio Torino live gratis su siti streaming

E allora quelli che vorranno avvalersi di questa possibilità dovranno solo capire come vedere Lazio Torino live gratis in streaming. I siti migliori, che offrono garanzie sotto l’aspetto della legalità e anche della sicurezza sono quelli stranieri che hanno acquistato all’estero i diritti del campionato italiano. Ad esempio Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro, Lussemburgo Radio Television Luxembourg, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia,Cina China Central Television, Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, National TV, Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Kosovo Radio Television of Kosovo, Colombia Radio Cadena Nacional, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema.

Per chi è alla ricerca di una qualità ancora maggiore e ha sottoscritto l’abbonamento resta in piedi l’offerta streaming di Sky e Mediaset Premium rispettivamente con Sky Go e Mediaset Play. I non abbonati possono valutare l’offerta di Now Tv che garantisce la visione gratuita delle partite sulla propria piattaforma per quattordici giorni oppure provare con i siti dei bookmakers. Per questa opzione sarà obbligatorio iscriversi alla piattaforma e dimostrare di essere attivi con le scommesse.