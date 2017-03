Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 Convention Campo Progressista e al Lingotto rilanci pensioni

Convention Campo Progressista e nuovo evento al Lingotto: ultime notizie sugli appuntamenti del week end e cosa aspettarsi per novità per le pensioni

Convention Campo Progressista ed evento di Torino sono gli appuntamenti cruciali del week end che potrebbero rivelarsi davvero importante per capire gli orientamenti di attuale maggioranza e nuovi schieramenti politici del centrosinistra su prossimi impegni, comprese le novità per le pensioni. In realtà, stando alle ultime e ultimissime notizie, le attese maggiori sono soprattutto sulle novità per le pensioni ulteriori che si potrebbero portare avanti nel cosiddetto momento successivo di definizione di cambiamenti pensionistici che si stanno rendendo sempre più necessarie. Vediamo cosa potrebbe accadere nei due appuntamenti politici in programma.

Convention Campo Progressista, cosa aspettarsi e attese per novità per le pensioni

La Convention Campo Progressista, nuova forza di centrosinistra guidata dall’ex sindaco di Milano, in programma a Roma si propone, tra gli altri obiettivi, quello molto interessante di coinvolgere tutto le forze progressiste del centrosinistra nel progetto di approvazione di importanti novità per le pensioni che potrebbero far tornare lo schieramento decisamente più di sinistra, mettendo a punto misure esclusivamente per i cittadini e da essi richiesti, fermo restando, chiaramente, le possibilità soprattutto economiche di attuazione delle stesse misure. E con particolare riferimento alle novità per le pensioni, come già emerso dalle ultime notizie di annunci arrivati qualche tempo fa dallo stesso ex sindaco del capoluogo meneghino, l’obiettivo è quello di affrontare:

questione della precarietà; lotta all’indigenza e alle diseguaglianze sociali; novità per le pensioni di quota 100 e quota 41 per tutti in grado di rilanciare occupazione giovanile e produttività.

Evento al Lingotto, cosa aspettarsi e attese per novità per le pensioni

Potrebbe rivelarsi molto interessante l’appuntamento di Torino del week end, occasione durante la quale sarò presentata la candidatura dell’ex premier alla segreteria e durante la quale saranno probabilmente esposte le prime linee guida del suo programma, su cui starebbe lavorando anche l’ex consigliere economico di Palazzo Chigi, tra i fedeli dell’ex segretario del centrosinistra. Stando alle ultime e ultimissime notizie, le questioni attese all’evento di Torino sono diversi e riguarderebbero:

novità per dare spinta all’economia e per il fisco; valorizzazione di capitale umano, scuola, università e ricerca; istituzioni e pubblica amministrazione; crescita del Mezzogiorno: misure di sostegno sociale e aiuti per i più indigenti; assegno universale collegato alla ricerca attiva di una nuova occupazione o all’adesione di corsi di formazione.

Ma si cercherà anche di capire gli orientamenti nei confronti di quelle novità per le pensioni che dovrebbero essere affrontate in un secondo momento di analisi delle stesse novità per le pensioni voluto, tra l’altro, dallo stesso ex consigliere economico di Palazzo Chigi e che potrebbe anche ripartire da una nuova analisi di fattibilità della novità per le pensioni di quota 100, con relativi nuovi costi stimati.