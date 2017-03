Pensioni ultime notizie novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Padoan, Gentiloni, Morando

Ci si avvia alle prime discussioni sulle misure da inserire nel nuovo documento di programmazione economica, tra studio di provvedimenti importanti per un rilancio della crescita italiana, costante, e la scelta se continuare a portare avanti esclusivamente provvedimenti e strategia precedente o distaccarsene per mettere in atto ulteriori misure, che potrebbero essere rese possibili anche con il recupero di soldi dall’attuazione di provvedimenti impopolari. Diverse le posizioni sulle prossime mosse, soprattutto tra tecnici dell’Economia, che come sappiamo sono sempre attenti esclusivamente a tenuta dei conti, e premier Gentiloni. Ciò che ad oggi ci si chiede è quali saranno le prime misure da inserire nel nuovo Def?

Le ultime posizioni del ministro Padoan e conseguenze su novità per le pensioni

Il ministro dell’Economia Padoan, tra li provvedimenti di cui si parla da inserire nel documento di programmazione economica, si è detto contrario all’assegno universale, affermando, come già aveva fatto in passato di essere favorevole solo all’introduzione di un assegno universale, ma di tipo comunitario, che fosse cioè uguale per tutti e finanziato dalla Comunità. E si tratta di un assegno universale modulato in maniera decisamente diversa da quanto al momento previsto da noi. Alla contrarietà all’assegno universale da parte del ministro dell’Economia, si affianca anche la sua stessa contrarietà a ulteriori novità per le pensioni.

Del resto, Padoan è sempre stato contrario all’attuazione di novità per le pensioni, per cui servirebbero troppi soldi, non disponibili, e per misure che continuano a non essere considerate prioritarie per un rilancio dello sviluppo economico del nostro Paese. Anche se, alla luce delle ultime notizie, sembra che possano essere proprio le novità per le pensioni più costose, come quota 100 o quota 41 per tutti, le misure ideali per dare nuova spinta all’economia italiana.

Le recenti affermazioni del premier Gentiloni e impatto su novità per le pensioni

Decisamente diversa, invece, la posizione del premier Gentolni che sembra molto più aperto all’attuazione di novità per le pensioni, anche se attuarle potrebbe significare passare da provvedimenti impopolari. Stando a quanto riportano le ultime notizie, infatti, le ultime affermazioni del premier Gentiloni avrebbero fatto chiaramente intendere la volontà di andare oltre i provvedimenti avviati già dal precedente esecutivo. Se a inizio mandato, lo stesso Gentiloni aveva parlato di lavorare seguendo una continuità con quanto avviato già dal precedente esecutivo, le ultime affermazioni sembrano indicare un cambio di rotta: non solo chiudere questioni già avviate ma andare avanti con ulteriori novità che potrebbero contemplare anche quelle importanti novità per le pensioni, più importanti e costose, per cui i soldi necessari potrebbero essere recuperati attraverso misure impopolari. Il premier, infatti, non si presenterà come candidato alle prossime elezioni, per cui ogni intervento non deve da lui essere studiato alla luce di una logica di consenso di cui non ha bisogno, ma solo alla luce delle necessità reali.

E le necessità reali sono quelle di recuperare soldi per poter le misure da inserire in un nuovo documento di programmazione economica che ad oggi sembra avere ancora un budget molto ristretto, soprattutto considerando i 3,4 miliardi di misure correttive che sono state richieste al nostro Paese dalla Comunità, e senza le quali potrebbe essere avviata una procedura di infrazione, e i 19,5 miliardi di euro di clausole di salvaguardia. Le intenzioni si concentrano su riduzione delle imposte sul lavoro, questione occupazionale, questione del Sud, misure sociali.

Le ultime posizioni di Morando e conseguenze su novità per le pensioni

Tra coloro che si occuperanno di definizione e gestione del nuovo documento di programmazione economica il viceministro dell’Economia Morando, personalità autorevole che ha già dimostrato come ogni cosa da lui affermata sia sempre realtà. Era già accaduto con le novità per le pensioni ben due anni fa, quando sosteneva non fosse ancora il momento di attuare novità per le pensioni strutturali e universali, e infatti l’unica novità per le pensioni approvata fu la staffetta; è accaduto l’anno scorso, quando ha continuato a dire che le novità per le pensioni, più costose, come quota 100 o quota 41 per tutti, non sono ancora misure prioritarie per il nostro Paese, e infatti le uniche novità per le pensioni approvate sono state le attuali mini pensioni e quota 41, molto limitate e ancora sperimentali, per cui sarebbe bene seguire attentamente le sue posizioni e affermazioni per capire cosa si riuscirà effettivamente a fare per le novità per le pensioni nel nuovo Def.