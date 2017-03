Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Biondelli, Colla, Marattin

Tutto sembra ormai pronto per la riunione tecnica di lunedì che si terrà tra forze sociali ed esecutivo, nuova occasione per chiudere, quanto meno si spera, le questioni ancora aperte relative alle regole di funzionamento delle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41. Mancano, infatti, chiarimenti importanti relativi a oneri ufficiali da applicare alla mini pensione e condizioni ufficiali delle polizze assicurative; definizione delle occupazioni faticose per cui si potranno chiedere mini pensione senza oneri e quota 41; possibilità effettiva di cumulo di tutti i propri contributi previdenziali ai fini del calcolo contributivo per accesso a mini pensione e quota 41, che sono necessari per dare il via ufficiale alle stesse novità per le pensioni di mini pensione e quota 41.

Le ultime posizioni di Biondelli e impatto su novità per le pensioni

In rappresentanza del Dicastero dell’Occupazione, tra gli altri, dovrebbe prende parte alla riunione, secondo le ultime notizie, il sottosegretario Biondelli, che ha assicurato una chiusura e presentazione degli atti ufficiali relativi al funzionamento di mini pensione e quota 41 nei tempi con stabiliti e che avrebbe anche confermato l’avvio di un momento successivo di analisi di ulteriori novità per le pensioni che, stando alle ultime e ultimissime notizie, dovrebbero essere decisamente più importanti rispetto alle attuali mini pensione e quota 41. E proprio in virtù di questo nuovo momento di impegno sulle pensioni, è già stata fissata una nuova riunione tra forze sociali ed esecutivo: appuntamento il prossimo 23 marzo.

Le recenti affermazioni di Colla e conseguenze per novità per le pensioni

Anche Vincenzo Colla, tra gli esponenti delle forze sociali, è tra coloro che hanno espresso preoccupazioni su un ulteriore possibile ritardo di presentazione degli atti finali per la definizione delle regole ufficiali di funzionamento di mini pensione e quota 41, che implicherebbe il rischio di uno slittamento dell’entrata in vigore delle stesse novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, al momento prevista per il primo maggio. Stando alle ultime notizie, i tempi definiti, quelli cioè di maggio per il via a mini pensione e quota 41, sarebbero stati confermati ma fino all’ufficialità restano sempre dubbi e perplessità. Del resto, come confermano le ultime notizie, gli stessi atti finali erano attesi per il primo marzo, poi anticipati dall’esecutivo alla metà del mese di febbraio, poi nuovamente rimandati, alla metà di questo mese di marzo, e quindi alla fine dello stesso mese, considerando che siamo già quasi alla metà di marzo e mancano ancora quei fondamentali tassi di interesse che dovranno essere applicati alla mini pensione che risultano cruciali per capire quanto sarà effettivamente vantaggioso lasciare anzitempo la propria occupazione con la novità per le pensioni di mini pensione.

Le recenti affermazioni di Marattin e impatto su novità per le pensioni

D’accordo sull’apertura ad una nuova analisi di fattibilità della novità per le pensioni di quota 100 anche il viceministro dell’Economia, Luigi Marattin, che continua ad occuparsi della definizione degli atti finali sulle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41. Marattin, che ha più volte affermato come le attuali norme pensionistiche non dovrebbero essere del tutto riviste, è tra coloro che comunque si dice favorevole a novità per le pensioni che lascerebbero ai lavoratori la scelta di lasciare anzitempo la propria occupazione a fronte di penalità sul proprio trattamento pensionistico finale. E in questa sua posizione si inserisce la volontà di andare oltre le attuali novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, aprendo a novità per le pensioni di quota 100, ma anche ad una revisione del sistema di calcolo contributivo e del sistema delle speranze di vita.