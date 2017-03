Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota le strategie dell'esecutivo per le pensioni

Se all’inizio della costituzione del nuovo esecutivo le intenzioni erano quelle di proseguire sulla scia dei provvedimenti avviati dal precedente esecutivo, le ultime notizie sembrano sottolineare una netta inversione di rotta: molto probabilmente, infatti, alla luce delle ultime dichiarazioni del premier, si andrà oltre misure e provvedimenti avviati dal precedente esecutivo verso nuovi interventi volti al rilancio di una nuovo sviluppo e una nuova crescita economica per il nostro Paese.

Nuovi obiettivi dell’attuale esecutivo e vecchie questioni ancora da chiudere

Nuovi obiettivi e nuovi traguardi, dunque. Tutte le novità potrebbero rientrare nel nuovo documento di programmazione economica, nei limiti, ovviamente, delle disponibilità economiche, ma ciò non significa che non saranno chiuse le questioni già avviate, a partire dalle novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, per cui sono attesi, ormai entro la fine di questo mese, gli atti ufficiali concreti, e che si preparano ad entrare in vigore dal prossimo primo maggio, salvo ritardi dell’ultimo momento. Ma non solo.

Insieme a mini pensione e quota 41, restano da chiudere anche i capitoli relativi:

alle circolari dell’Istituto di Previdenza per le pensioni anticipate di alcune categorie di persone; alla proroga del contributivo donna; ai nuovi sistemi di cumulo e ricongiunzioni gratis.

Le nuove strategie dell’esecutivo per le pensioni

L’intenzione dell’esecutivo per riuscire ad andare avanti con ulteriori novità per le pensioni e altri provvedimenti è quella innanzitutto di partire da tagli della spesa pubblica per recuperare il budget necessario e, stando alle ultime notizie, le decisioni di tagli e revisioni potrebbero anche essere impopolari, come l’estensione della fattura elettronica per tutti, misura che, secondo le stime, solo il primo anno potrebbe a risparmi di 41 miliardi di euro; o reale e concreta revisione della spesa pubblica anche con tagli di bonus e agevolazioni fiscali e cambiamenti anche peggiorativi, dettate dal fatto che l’attuale premier non sarà tra i candidati premier al prossimo voto per cui non ha necessità di recuperare consensi e cercare misure rientranti, appunto, in una logica del consenso volta al recupero di fiducia ed elettori i vista di prossime elezioni politiche; inoltre, essendo libero dalle politiche dei diversi schieramenti politici, ha la possibilità di andare avanti senza necessità di condivisione delle misure annunciate.

Le misure impopolari verrebbero rilanciate dall’esecutivo per recuperare le risorse economiche necessarie per attuare provvedimenti volti a riportare il nostro Paese ad una nuova e costante crescita. Al momento, le ultime notizie confermano infatti un budget ancora molto ridotto del documento di programmazione economica per tutti gli interventi che si vorrebbero, considerando anche i punti di partenza non proprio positivi, come i 3,4 miliardi di euro di misure correttive richieste dalla Comunità e che sono necessarie per evitare che venga aperta una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese, e i 19,5 miliardi di clausole di salvaguardia lasciati in eredità dal precedente esecutivo, per un costo di 22,9 miliardi di euro che, con aggiunta di costi vari, fanno salire il conto della prossima manovra già a 25-27 miliardi circa.

Novità per le pensioni che potrebbero ancora arrivare

Se davvero si riuscissero a recuperare i soldi necessari, anche se al momento si tratta di una mera ipotesi, e anche difficile, si potrebbero attuare ulteriori novità per le pensioni con assegno universale ad esse collegato. In particolare, si farebbe strada la possibilità di:

novità per le pensioni di quota 100; novità per le pensioni di quota 41 per tutti; revisione del sistema di calcolo contributivo, per rendere più equo il sistema previdenziale; assegno universale per tutti.

In riferimento all’assegno universale, che insieme alla quota 100, è tornato ad essere rilanciato anche da tutti gli schieramenti politici, sembra già in via di definizione nel nuovo documento di programmazione economica, più che come vera e propria novità per le pensioni come misura di sostegno per i meno abbienti. Per quanto riguarda, invece, le vere e proprie novità per le pensioni, le ultime notizie e ultimissime, parlano di avvio di un secondo momento di discussione su ulteriori novità per le pensioni che, a prescindere da quelle sopra elencate, potrebbero contemplare anche una revisione del meccanismo delle speranze di vita, novità che probabilmente permetterebbe di andare anche oltre la quota 100 e la quota 41 per tutti.

E del resto, si tratta della richiesta di novità per le pensioni da mesi richiesta, proprio come soluzione pensionistica per tutti. L’alternativa, in questo ultimo periodo fortemente rilanciata come detto, è quella della novità per le pensioni di quota 100, da sempre considerata la soluzione pensionistica ideale per tutti. Molto di ciò che effettivamente si farà dipenderà, come spiegato, dal budget disponibile e dalle priorità che verranno fissate, anche considerando il fatto che le discussioni che si stanno avviando sul documento di programmazione economica sono le prime per la definizione delle prime misure che, come sappiamo, fino all’approvazione finale potranno subire diverse modifiche.