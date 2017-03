Pensioni ultime notizie quota 100, mini pensioni, quota 41 le attese domani incontro Sindacati-Governo Gentiloni

E’ in programma domani, lunedì 13 marzo, il nuovo incontro, che si preannuncia puramente tecnico, per la definizione degli ultimi dettagli degli atti finali sulle ultime novità di mini pensione e quota 41. Sarà l’ultimo incontro di questo genere prima della prossima riunione del 23 marzo durante la quale dovrebbero essere avviate le prime discussioni sul momento successivo per le ulteriori novità per le pensioni da definire oltre le attuali di mini pensione e quota 41. Stando alle ultime notizie, i decreti attuativi che sarebbero dovuti arrivare a giorni, slitteranno ormai alla fine di questo mese e l’auspicio è che non si vada oltre, considerando che l’entrata in vigore ufficiale di mini pensione e quota 41 è prevista per il prossimo primo maggio e se gli atti finali dovessero slittare ancora ci sarebbe un rischio di rinvio delle stesse novità per le pensioni.

Temi in discussione nell’incontro di domani: ultimi chiarimenti su novità per le pensioni attuali

Come ormai ben noto, nel corso dell’incontro di domani tra sindacati e governi l’attenzione dovrebbe essere concentrata sugli ultimi dettagli e chiarimenti che restano da fornire sulle attuali novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 che sono fondamentali per il loro avvio e il loro funzionamento, senza considerare che alcuni dettagli, come i tassi di interesse da calcolare sulla stessa mini pensione, saranno cruciali per capire quanto effettivamente sarà conveniente anticipare solo di qualche anno l’uscita dal lavoro con questi nuovi meccanismi.

Dopo aver allargato mini pensione e quota 41 anche a professionisti con partita iva, ai non occupati che hanno perso il loro impiego per fine contratto e agli imprenditori che hanno dovuto chiudere le proprie aziende a causa di forti problemi economici, e aver eliminato il vincolo dei 6 anni consecutivi di svolgimento di un’occupazione faticose per l’accesso a mini pensione senza oneri e quota 41, dall’incontro di domani si attendono, dunque, ultime notizie di chiarimento in riferimento a:

andamento delle trattative con istituti di credito per definizione degli oneri da applicare sulla mini pensione; andamento delle trattative con le polizze assicurative sulle condizioni da esse previste; definizione puntuale delle occupazioni faticose per cui si potranno chiedere mini pensione senza oneri e quota 41; chiarimenti sulla possibilità di cumulo di tutti i propri contributi ai fini del calcolo dei contributi necessari per la richiesta di mini pensione con e senza oneri e quota 41.

Prossimo incontro tra sindacati e governo Gentiloni

Dopo l’incontro di domani, da cui finalmente si dovrebbe capire ogni cosa sulle attuali novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 e tempi confermati di presentazione dei decreti attuativi, come sopra accennato, il 23 marzo è già stata fissata una nuova riunione, sempre tra sindacati e governo, durante la quale si inizierà a parlare delle ulteriori novità per le pensioni da affrontare e definire in un successivo momento. L’intenzione era quella di dare finalmente avvio a novità per le pensioni più importanti delle attuali mini pensione e quota 41 come novità per le pensioni di quota 100 o novità per le pensioni di quota quota 41 per tutti, ma le ultime notizie hanno sottolineato una profonda divergenza tra posizioni di tecnici, esecutivo e forze sociali sul prossimo da farsi, con chi, invece delle appena citate quota 100 e quota 41 per tutti, preferirebbe puntare su:

revisione del sistema delle aspettative di vita; misure per rilanciare previdenza complementare e integrativa; modifiche del sistema di calcolo contributivo, soprattutto per sostenere i più giovani, precari, di oggi.