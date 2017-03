Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 due motivi per preferire quota 100 ad assegno universale

In vista delle prime discussioni sul nuovo documento di programmazione economica e di un eventuale voto anticipato, anche se stando alle ultime notizie si tratta di una ipotesi che si sta pian piano allontanando, si torna a parlare in maniera sempre più approfondita di necessità di ulteriori novità per le pensioni che, come confermano le ultime notizie su andamento dell’occupazione in Italia e condizioni economiche in cui è costretta a vivere gran parte degli italiani, sarebbero sempre più urgenti ormai. La novità che rispetto a qualche tempo fa le ultime notizie sono tornate a concentrarsi su un generalizzato rilancio di novità per le pensioni come quota 100 e assegno universale, si tratta di due novità per le pensioni che sono state inserite nei programmi di tutti i diversi schieramenti politici. La domanda che ci si pone, però, è su quale delle misure orientarsi. E la risposta, per molti, è la novità per le pensioni di quota 100 per due motivi in particolare:

permetterebbe di rilanciare l’occupazione giovanile; prevede oneri minori rispetto ad altre novità per le pensioni. Ma non solo: secondo molti, sarebbe la soluzione pensionistica ideale per tutti e andare oltre gli errori causati dalle attuali norme previdenziali; e, inoltre, consentirebbe di accumulare anche risparmi seppur nel lungo periodo.

Quota 100 e assegno universale: cosa preferire

Decidere se orientarsi su vere e proprie novità per le pensioni come la quota 100 o sull’introduzione dell’assegno universale è un’operazione che richiede da parte dell’esecutivo un’attenta analisi soprattutto delle risorse disponibili. Stando alle ultime stime, per l’attuazione della quota 100 servirebbero circa 7 miliardi di euro, per l’assegno universale circa 10. E se la quota 100 sembra a molti la migliore soluzione pensionistica, l’assegno universale, come confermano le ultime e ultimissime notizie, sarebbe appoggiato dalla Comunità che solo poco tempo fa ha nuovamente invitato l’Italia ad approvarlo, considerando che si tratta di un aiuto sociale che è già in vigore in quasi tutti gli altri Paesi comunitari e che manca solo nel nostro Paese e in Grecia. Se, però, come si diceva tempo fa e ha suggerito anche il presidente dell’Istituto di Previdenza, si presentassero alla Comunità certificazione esterne sui vantaggi che le novità per le pensioni avrebbero, a partire proprio dalla quota 100, si capirebbe anche l’approvazione delle stesse novità per le pensioni sarebbe conveniente.

Così facendo, dunque, la Comunità non bloccherebbe le novità per le pensioni, anche perchè gli altri Paesi hanno tutte, ad esempio, l'assegno universale e sistemi pensionistici che prevedono regole meno rigide e la possibilità di andare in pensione prima rispetto alla soglia fissata in Italia, basti pensare a Germania o Francia, dove si può andare in pensione a 62 anni. Del resto, alcuni stessi autorevoli esponenti istituzionali italiani che stanno portando avanti impegni su novità per le pensioni hanno spiegato, come riportano le ultime notizie, che la Comunità potrebbe anche appoggiare l’introduzione di novità per le pensioni nel nostro Paese se dalle certificazioni di cui si parla emergessero effettivi vantaggi delle stesse, tra rilancio dell’occupazione, che è tra le priorità indicate dalla Comunità e risparmi.

Novità per le pensioni di quota 100: i due motivi della sua convenienza

Da tempo si parla della necessità di introduzione dell’assegno universale nel nostro Paese, sia perché si tratta di un aiuto sociale che esiste già in quasi tutti gli altri Paesi comunitari, sia perché sosterrebbe le persone più in difficoltà, ma non si tratterebbe, come riportato dalle ultime notizie, di una misura decisiva, contrariamente alla quota 100. Questa novità per le pensioni permetterebbe un rilancio dell’occupazione giovanile, consentendo al contempo ai lavoratori più anziani di lasciare finalmente la propria occupazione, lasciando posti liberi in cui impiegare i più giovani che oggi sono magari senza occupazione, con contemporaneo rilancio di produttività e consumi, considerando che i giovani avrebbero uno stipendio da spendere che prima non avevano e i lavoratori in pensione un assegno pensionistico mensile. E si tratta di un circolo che porterebbe ad un rilancio dell’economia in generale.

Inoltre, la novità per le pensioni di quota 100, insieme al vantaggio del rilancio dell’occupazione giovanile prevede anche quello di avere oneri bassi per il cittadino. Per la quota 100, infatti, si parla di oneri per il cittadino dal 2-4% fino all'8-12%. E’ necessario, inoltre, spiegare che la quota 100 verrebbe comunque affiancata da un altro sistema, come la novità per le pensioni di quota 41, che permetterebbe di andare in pensione prima a tutti coloro che sono entrati giovanissimi nel mondo occupazionale o svolgono un’occupazione faticosa.