Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 incontro Governo Gentiloni-Sindacati aggiornamento tempo reale lunedì

Arriva uno snodo decisivo per le novità per le pensioni con l'attesissima riunione in calendario lunedì 13 marzo 2017 per via delle immediate ripercussioni su mini pensioni e quota 41. Ci sono alcune premesse indispensabile per inquadrare la situazione. La prima è che governo Gentiloni e sindacati sono arrivati lunghi rispetti al cronoprogramma iniziale. Secondo le aspettative iniziali, la partita andava chiusa già alla fine dello scorso mese. Difficile credere che gli impedimenti siano da ricondurre alle sole ragioni del fermento politico di questo periodo. Evidentemente ci sono ragioni ben più profonde che stanno mettendo in discussione la complessa impalcatura delle novità per le pensioni messa in piede con l'ultima legge di bilancio. E anche se al termine dell'ultima riunione le parti hanno fatto trapelare fiducia e rassicurazioni, in questi ultimi giorni emergono chiaramente le prime evidenti preoccupazioni.

I punti di discussione nella prossima riunione sulle novità per le pensioni

E che si tratta di una riunione sulle novità per le pensioni molto attesa è dimostrato dai tanti punti all'ordine del giorno ovvero da tutti quei nodi che, arrivati, a questo punto, si credeva potessero essere sciolti definitivamente. Si tratta

delle trattative con gli istituti di credito e con le assicurazioni per la decisione finale su oneri e interessi; delle modifiche sulle condizioni per accedere alle mini pensioni con l'utilizzo di franchigie sia per i 12 mesi di contributi sotto i 18 anni sia per i 6 anni continuativi; dell'ampliamento delle categorie che possono accedere alle mini pensioni senza oneri; della stessa definizione degli atti finali.

La principale posta in gioco ruota attorno alle mini pensioni, la possibilità di smettere anzitempo che dovrebbe diventare operativa dal primo maggio, ovvero tra meno di due mesi, e consentire di percepire la pensione con un ritiro massimo fino a 3 anni e 7 mesi rispetto ai requisiti richiesti per il trattamento di vecchiaia. Nella versione con oneri è pagata dall'interessato mentre in quella senza oneri si tratta di una prestazione a carico dello Stato. E chiuso questo capitolo, ne è già pronto un altro, rispetto a cui alcuni dei cambiamenti prospettati per migliorare il quadro delle novità per le pensioni sono

un miglior riconoscimento della posizione di donne, invalidi e disabili con novità per le pensioni ad hoc e in via strutturale; lo studio di ulteriori sistemi per permettere di uscire prima anche con penalità; il cambiamento delle norme sulle pensioni legate alle aspettative di vita; un maggiore sviluppo e una migliore autonomia delle singole Casse nella gestione della posizione previdenziale dei propri iscritti, tenendo presente che sono già tante quelle che si sono mosse per sperimentare nuovi metodi per smettere anzitempo; una maggiore differenziazione tra età della pensione e lavoro svolto; l'introduzione di una sorta di assegno universale per chi non ha maturato i requisti per andare in pensione e si trova senza occupazione.