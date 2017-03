Pensioni ultime notizie Ape Volontaria, Ape Social, Quota 41 decreti attuativi quando ufficiali con requisiti, categorie, domanda

Erano attesi per il primo marzo i decreti attuativi con la definizione delle regole ufficiali di funzionamento di ape volontaria, ape social e quota 41, poi rimandati a metà mese e che dovrebbero ormai subire un ulteriore rinvio, al massimo entro la fine di questo stesso mese. Decreti attuativi ufficiali, dunque, entro la fine di marzo. E se i tempi venissero effettivamente rispettati, senza ulteriori rinvii, dal primo maggio, esattamente come deciso, ape volontaria, social e quota 41 saranno in vigore. La domanda che ancora ci si pone è se dal prossimo primo maggio si potrà già andare in pensione prima con ape e quota 41, e in tal caso la domanda dovrà essere inviata già a partire da aprile, o se il prossimo primo maggio sarà la data di avvio di presentazione delle domande. In ogni caso, la domanda per la richiesta di ape volontaria, ape social e quota 41 dovrà essere presentata all’Istituto di Previdenza.

Preoccupazioni delle forze sociali e dettagli Ape ancora attesi

Le ultime notizie si concentrano proprio sui tempi di arrivo ufficiale dei decreti attuativi relativi all’Ape: il timore espresso dalle forze sociali, infatti, è che slittino ancora portando anche rinvii dell’entrata in vigore delle stesse novità per le pensioni. E nell’attesa di ufficializzare i tempi, dunque, dei decreti attuativi, si attendono ancora chiarimenti definitivi relativi anche a:

oneri da calcolare sull’ape da rimborsare agli istituti bancari; condizioni delle polizze assicurative; possibilità per i lavoratori precoci di accedere alla pensione anticipata con il cumulo gratuito di tutti i propri contributi versati in diverse gestione;: franchigia di 12 mesi per permettere ai lavoratori con 36 anni di contributi e che hanno svolto attività gravose, di accertare che sia stato svolto un lavoro faticoso anche negli ultimi sei anni; possibile ampliamento delle categorie di lavoratori che potranno accedere ad ape social e quota 41.

Ape volontaria, social e quota 41: requisiti già decisi

L’Ape è la novità per le pensioni che grazie ad un anticipo pensionistico permetterò di andare in pensione prima a 63 anni con 20 anni di contributi e penalità sulla pensione finale, con un piano di rimborso 20ennale per la restituzione dell’anticipo percepito. Il lavoratore che deciderà di lasciare anzitempo la propria occupazione dovrà, inoltre, sottoscrivere una polizza assicurativa di copertura in caso di premorienza. I costi dell’ape volontaria si azzerano del tutto per l’ape social, e la quota 41 ad essa collegata. L’Ape social a costo zero vale esclusivamente per determinate categorie di persone considerate svantaggiate e con determinati requisiti prestabiliti. Si tratta di:

disoccupati che abbiano raggiunto 63 anni di età, 30 anni di contributi e abbiano esaurito da almeno tre mesi tutti i sussidi di disoccupazione; malati gravi e invalidi, che abbiano raggiunto 63 anni di età, 30 anni di contributi e abbiano una percentuale di invalidità attestata dal 74% in su; lavoratori che svolgono occupazioni faticose, che abbiano raggiunto 63 anni di età, 36 anni di contributi, di cui almeno 6 continuativi, e svolgano una delle professioni inserite nella lista delle occupazioni faticose.

La lista delle occupazioni faticose comprende:

maestre ed educatori di asilo nido; autisti di mezzi pesanti e camion; lavoratori impiegati nel settore delle costruzioni; facchini; spazzini; conciatori di pelli e di pellicce; lavoratori addetti alla lavorazione e allo smaltimento dell’amianto; infermieri e ostetriche; addetti all'assistenza personale di persone non autosufficienti; conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; macchinisti e personale viaggiante ferroviario.