Def 2017: misure ufficiali allo studio. Presentazione entro 10 Aprile tra taglio tasse, bonus 80 euro, pensioni

Ci sono anche il taglio delle tasse, il bonus di 80 euro e le novità per le pensioni nel Documento di economia e finanza 2017 che l'esecutivo si preparare a varare. La rotta è stata tracciata ma restano ancora tanti dettagli di primo piano da definire, anche e soprattutto sulle novità per le pensioni. L'idea è di collegarle alle misure per il contrasto all'indigenza, magari con la proposizione di una sorta di assegno universale. L'esecutivo conferma l'intenzione di continuare a puntare sul bonus 80 euro (tra l'altro c'è da confermare il bonus per le forze dell'ordine e i militari dell'esercito). Ma sono due i nodi: il primo è la platea che con le dichiarazioni fiscali dell'anno successivo modifica ex post l'orizzonte dei beneficiari. Alle viste c'è poi una stagione di rinnovi contrattuali ampia: l'aumento retributivo porterebbe una grossa fetta di dipendenti pubblici fuori dall'orizzonte del bonus

Tante novità allo studio nel Def 2017

Sul taglio del cuneo fiscale le prime ipotesi parlano di un intervento che può partire da 1-1,5 miliardi di euro, attraverso la riduzione di 5 punti, per due terzi a beneficio delle imprese e per un terzo ai lavoratori, dei contributi previdenziali per i nuovi assunti. Ipotesi più ambiziose mirano ad estendere la platea, ma hanno bisogno di coperture più robuste. Un taglio del cuneo contributivo per tutti, dunque, oppure focalizzato sui neoassunti, magari circoscrivendo agli under 30 la fascia di età per aggredire la disoccupazione giovanile. È questa allora la doppia ipotesi allo studio in vista del varo del Documento di economia e finanza che conterrà le prime indicazioni sulla riduzione del costo del lavoro ancora tra i più alti d'Europa.

L'esecutivo punta a rafforzare il processo di riduzione della spesa pubblica già in atto facendo leva sul nuovo meccanismo previsto dalla riforma del Bilancio, approvata la scorsa estate dal Parlamento, che vincola maggiormente i ministeri al rispetto dei budget. Entro questo mese dovrebbero arrivare le relazioni da allegare al Def sulla realizzazione degli obiettivi programmatici di ciascun ministero. La ricerca delle coperture guarda alle clausole di salvaguardia Iva. Quelle per il prossimo anno valgono 19,5 miliardi di euro, attraverso l'aumento di tre punti dell'aliquota agevolata (dal 10 al 13%) e di quella ordinaria (dal 22 al 25%). Le ipotesi tecniche allo studio non guardano alla dote intera prodotta da questi aumenti, ma valutano diversi mix di ritocchi a seconda delle risorse da trovare.

L'esecutivo incassa i risultati del 2016, delle entrate volate oltre i 450 miliardi di euro, con un andamento positivo dell'Iva sostenuto proprio da quello split payment che ora si cerca di allargare a tutte le partecipate pubbliche per far cassa per la manovrina da 3,4 miliardi di euro, attesa per fine aprile, subito dopo e collegata allo stesso Def 2017. Ma intanto c'è appunto da riempire di contenuto il Documento di economia e finanza. E solo dopo si entrerà nel vivo dell'annunciato taglio delle tasse.