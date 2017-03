Lazio Torino streaming quando e come

La Lazio si presenta con il vento in poppa per la sfida al Torino. L'unico neo è rappresentato da Keita destinato a partire dalla panchina e multato per essersi presentato in ritardo all'allenamento

Simone Inzaghi è stato chiaro. L’esito di Lazio Torino per i propri calciatori non può essere che la vittoria. Il sogno Champions è più vivo che mai non solo nella mente del tecnico piacentino che, vale la pena ricordare, è stato chiamato in fretta e furia da Lotito dopo il flop registrato con Bielsa. È tutto il popolo laziale che spinge i suoi beniamini a caccia di un’impresa che nessuno, nemmeno il più inguaribile degli ottimisti, poteva prevedere.

Non ci sarà quindi nessuno, dei tifosi biancocelesti, ma anche nella cerchia granata a essere disposto a perdersi un solo minuto di questa appassionante sfida. Eccco perché stanno scegliendo quando e come darsi appuntamento per vedere Lazio Torino anche in streaming. Una tendenza che si sta diffondendo sempre di più anche in Italia.

Lazio Torino ristabiliti Marchetti e Patric

Regna l’ottimismo in casa biancoceleste sul recupero di Biglia. Le condizioni dell’argentino infatti dovrebbero consentirgli di scendere in campo fin dal primo minuto. Una buona notizia per Inzaghi che conosce benissimo il grande apporto che questo calciatore può dare alla squadra. Ristabiliti anche Marchetti e Patric, il portiere punta a scalzare Strakosha che ben ha figurato in queste ultime giornate. Destinato a partire ancora dalla panchina Keita, multato per essersi presentato in ritardo all'allenamento di ieri mentre oggi ha lavorato in disparte dai compagni.

Lazio Torino Mihajlovic a specchio

Mihajlovic si schiera a specchio con lo sesso 4-3-3 prediletto da Inzaghi. Hart prenderà regolarmente il suo posto tra i pali mentre Zappacosta, Rossettini, Castan (probabile un suo impiego invece che quello di Moretti) e Barreca a formare la cerniera difensiva. Per il terzetto di centrocampo le indiscrezioni dicono che dal primo minuto partiranno Lukic, Benassi e Baselli. Anche in attacco pochi dubbi per Mihajlovic che schiererà i soliti tre: Ljajic, Iago Falque e il Gallo Belotti.

Quando e come vedere Lazio Torino in streaming

Un appuntamento del genere, per l’importanza che potrà avere sulle prospettive dei biancocelesti in caso di vittoria, scatenerà certamente la ressa a Roma. Sarà un’intera città, o almeno la parte che parteggia questi colori sociali, a sostenere la Lazio in questa partita contro il Torino. Dall’altro lato ci sarà la stessa voglia di conquistare l’intera posta in palio per dimostrare a sé stessi di valere e non poco, archiviando così critiche e malumori.

Ecco perché sono già iniziate le ricerche per capire quando e come vedere Lazio Torino in streaming. Il modo migliore e più sicuro, anche in termini legali è quello di cercare i siti delle emittenti televisive straniere che hanno acquistato i diritti televisivi delle partite di Serie A e possono trasmettere le partite in maniera del tutto legale e gratuita. Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Georgia Georgia Public Broadcasting, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Cina China Central Television, Birmania Myanmar, Kosovo Radio Television of Kosovo, Lussemburgo Radio Television LuxembourgIndonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, National TV, Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Colombia Radio Cadena Nacional, Honduras Televicentro, sono quelli che indichiamo, sicuri e legali.

A questi bisogna aggiungere le piattaforme streaming di Mediaset Premium e Sky, ovvero Mediaset Play e Sky Go che garantiscono anche la telecronaca in italiano. Da valutare anche la proposta di Now Tv che offre la visione gratuita del suo pacchetto per quattordici giorni. Da considerare anche la possibilità di sfruttare i siti dei bookmakers stranieri. Ma bisogna conoscere i limiti che questa opportunità comporta come l’obbligo di iscriversi alla piattaforma e scommettere in maniera frequente.