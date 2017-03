Forze dell'ordine, polizia, esercito: novità questa settimana bonus 80 euro, riordino carriere, rinnovo contratti

Con la bollinatura della Ragioneria dello Stato al Testo unico del pubblico impiego è stato compiuto un altro passo in avanti verso lo stanziamento del bonus di 80 euro alle forze dell'ordine e ai militari dell'Esercito. La misura ricalca in tutto e per tutto quanto visto lo scorso anno. Significa che la somma complessiva che riceveranno i beneficiari sarà pari a 960 euro. E che a essere coinvolti sono gli appartenenti a Polizia di Stato; Carabinieri; Guardia di Finanza; Corpo Forestale; Polizia penitenziaria; Vigili del Fuoco; Aeronautica Militare; Esercito Italiano; Marina Militare; Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana; Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana; Corpo Militare dell'Esercito Italiano del Sovrano Militare Ordine di Malta; Capitanerie di Porto. Per l'eventuale resa strutturale c'è ancora tempo per confrontarsi.

Riordino delle carriere, pubblico impiego e avvio dell'iter

Non solo bonus di 80 euro alle forze dell'ordine e ai militari dell'Esercito perché a essere al centro di discussioni e ragionamenti è anche il riordino delle carriere così come prospettato dall'esecutivo che, a ben vedere, non sta convincendo fino in fondo. Ecco allora che le forze sociali stanno sollecitando nuove riunioni per ulteriori chiarimenti in seguito alla lettura dei testi ufficiali. E a proposito del Testo unico del pubblico impiego, l'iter parlamentare dovrebbe iniziare la prossima settimana, esattamente il 14 marzo, ricordando che entro il 29 aprile occorre incassare i pareri del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata e raggiunto l'accordo con la Conferenza Stato-Regioni.

Per quanto riguarda il pubblico impiego la riforma si pone tra gli altri anche l'obiettivo di armonizzare i trattamenti economici accessori nell'ambito degli attuali quattro super-comparti nati dall'accorpamento dei precedenti dodici Per ottenere questa graduale convergenza è previsto che siano destinate alle singole amministrazioni nelle quali le retribuzioni sono più alte risorse proporzionalmente minori. La novità riguarda sia i dirigenti sia il resto del personale. L'esigenza di armonizzazione nasce proprio dalla concentrazione in quattro macro-aree di realtà che finora erano state abbastanza differenziate, a volte anche in termini retributivi. Ora questi divari dovrebbero essere almeno ridotti.

Nel provvedimento sul pubblico impiego è presente una norma per alleggerire il carico per le amministrazioni che devono recuperare i fondi del salario accessorio distribuiti a illegittimamente a pioggia negli anni scorsi. I piani di rientro, nei casi di amministrazioni n rosso, non potranno attingere senza limiti al plafond destinato al salario accessorio, da cui si potrà prelevare massimo il25% ogni anno, per tutti gli esercizi che servono, senza dovere rimediare tutto in un solo colpo. Questo significa che il periodo di rientro sarà allungato. La riforma prevede anche un riordino dei fondi per l’integrativo, ed è stato fissato un tetto di spesa per il 2017 che non potrà superare quello del 2016.