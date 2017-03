Concorso pubblico Ata 2017: bando pubblicato da alcune regioni. Le attese per altre. Come fare domanda e iscrizioni

Si è rimessa in moto la macchina dei concorsi della scuola, con particolare riferimento al personale Ata 2017. I primi Uffici scolastici regionali stanno infatti iniziando a pubblicare i bandi con le prime disponibilità che riguarderanno tutte le regioni ovvero

Abruzzo (143) Basilicata (84) Calabria (198) Campania (533) Emilia Romagna (368) Friuli Venezia Giulia (157) Lazio (381) Liguria (137) Lombardia (85) Marche (181) Molise (25) Piemonte (483) Puglia (438) Sardegna (176) Sicilia (547) Toscana (351) Umbria (75) Veneto (579)

Il personale Ata è distribuito per profili professionali, raggruppati in quattro aree, ai quali si accede con requisiti differenti. Per collaboratore scolastico occorre diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni. Per assistente amministrativo serve il diploma di maturità. Per assistente Tecnico nelle scuole secondarie di secondo grado diploma di maturità che dia accesso a una o più aree di laboratorio secondo la tabella di corrispondenza titoli di studio o laboratori allegata al bando. Per cuoco diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione.

Concorso pubblico Ata 2017: come fare domanda e iscrizioni

Il punto di riferimento per conoscere tutte le informazioni relative al concorso Ata 2017 ovvero come fare domanda e iscrizioni è rappresentato dagli Uffici scolastici regionali. Anche sui siti Internet sono pubblicati i relativi bandi con le istruzione su come fare domanda, come nel caso di Abruzzo, Lazio, Piemonte e Puglia, in cui si apprende ad esempio che c'è tempo fino al 19 aprile per presentare la propria richiesta di partecipazione. In ogni caso, i modelli di riferimento sono

B1, da compilare per l'inserimento nelle graduatorie dell'anno scolastico 2017-2018; B2, per l'aggiornamento della posizione nelle graduatoria dell'anno scolastico 2017-2018; F, per la rinuncia all'attribuzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2017-2018; H, per la richiesta dei benefici previsti dalla legge 104/1992.

Iscrizione alla graduatorie Ata

Chi è in possesso dei requisiti per l'accesso ai profili del personale Ata può richiedere l'iscrizione nelle graduatorie d'istituto di terza fascia per svolgere incarichi di supplenza a tempo determinato. La domanda prevede la scelta di 30 istituzioni scolastiche appartenenti alla stessa provincia. Oltre ai titoli di studio sono requisiti validi per la presentazione della domanda l'iscrizione nelle graduatorie provinciali permanenti, quella nelle graduatorie provinciali a esaurimento di collaboratore scolastico, negli elenchi provinciali ad esaurimento di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco infermiere, guardarobiere, elenchi provinciali a esaurimento di addetto alle aziende agrarie, quella nelle graduatorie d'istituto del precedente triennio. E l'aver prestato servizio per almeno 30 giorni, anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto.