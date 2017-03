Juventus Porto streaming

Come vedere Porto Juventus in streaming Champions League

La vittoria contro il Milan è stato il miglior modo per arrivare carichi di consapevolezza e di determinazione alla gara di martedì sera. Juventus Porto offrirà ai bianconeri la possibilità di approdare in carrozza, visto il due a zero della gara di andata, ai quarti di finale di Champions League, confermandosi ancora una volta tra le otto formazioni più forti d’Europa e di consolidare le proprie quotazioni per un successo finale.

Il Porto, invece, arriverà allo Stadium forte del successo contro l’Arouca nell’ultima trasferta di campionato. In quell’occasione Espirito Santo ha schierato la formazione migliore mandando un chiaro segnale su come nell’animo dei portoghesi sia ben chiaro che rimontare due reti a questa Juventus rappresenti un’impresa non facile da realizzare. E quindi non si sono concessi pause in campionato. Juventus Porto sarà una sfida che si potrà vedere anche in streaming.

Juventus Porto Mandzukic sta bene

La Juventus dovrebbe scendere in campo con lo stesso modulo, il 4-2-3-1 che sta facendo le fortune dei bianconeri e che fu adoperato da Massimiliano Allegri anche nella sfida di andata contro il Porto. Higuain non ha rivali nel ruolo di prima punta e scenderà regolarmente in campo con la maglia da titolare con l’intenzione di bucare la difesa lusitana. Mandzukic sta bene e recupererà senza dubbio dalla colica intestinale che gli ha impedito di essere in campo contro i rossoneri.

Juventus Porto Espirito Santo con il 4-2-4

Espirito Santo sembra volersi affidare a un ultra offensivo 4-2-4 per affrontare la difficile sfida contro la Juventus. I lusitani hanno infatti assoluto bisogno di vincere e farlo con almeno tre gol di scarto visto il risultato dell’andata: può andar bene anche un 2 a 0 che però vorrebbe dire rimandare tutto ai tempi supplementari e eventualmente ai rigori.

Come vedere Juventus Porto in streaming

Vedere Juventus Porto in streaming non sarà facile, ma nemmeno impossibile. Bisogna però sempre tenere fede ad alcuni suggerimenti per evitare ogni tipo di problema e soprattutto per riuscire nel proprio intento non rimanendo a bocca asciutta. La soluzione più immediata è quella di scegliere Mediaset Premium che ha acquistato in esclusiva la Champions e trasmetterà in diretta tv l’evento o anche in streaming grazie alla piattaforma Premium Play, ma bisognerà aver sottoscritto l’abbonamento con la pay per view oppure comprare la singola partita.

Altrimenti vale sempre il discorso di cercare i siti dei canali satellitari stranieri che potrebbero trasmettere le immagini della partita in maniera del tutto legale. Ecco qualche esempio: Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Kosovo Radio Television of Kosovo, Lussemburgo Radio Television Luxembourg.

Infine alcuni siti dei bookmakers stranieri potrebbero mandare le immagini in streaming perché hanno comprato i diritti con la stessa modalità con cui Snai e Betclic hanno acquistato quelli per trasmettere alcune partite del campionato italiano. Ma per gli italiani potrebbe essere molto difficile accedervi perché non viene data la possibilità di iscrizione.