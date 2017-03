Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Martino, Casaleggio, Nannicini

Ci si avvia alle primarie del centrosinistra e alla presentazione dei programmi dei diversi schieramenti politici in vista di un nuovo voto. Tra centrodestra, pentastellati e centrosinistra, la certezza, stando a quanto riportano le ultime notizie, è l’intenzione da parte di tutti di voler seriamente impegnarsi nel concreto rilancio di provvedimenti che sappiano effettivamente spingere una reale crescita del nostro Paese. Quanto meno a parole. Il timore, infatti, considerando quanto accaduto in passato, è che tutti gli annunci di misure importanti che si stanno susseguendo ora restino solo mere parole senza diventare, ancora una volta, realtà, cosa che, come facilmente immaginabile, provocherebbe grandissimo malcontento e porterebbe ad una importante perdita di credibilità nei confronti di tutti gli stessi schieramenti politici.

Le ultime posizioni di Martino e impatto su novità per le pensioni

Tra gli esponenti di Forza Italia, Martino è tra coloro che si stanno occupando di definire la nuova ricetta per il successo del centrodestra. Attenzione puntata soprattutto su necessità di rilancio dell’occupazione, di misure di contrasto all’indigenza; interventi per sicurezza e immigrazione; misure sociali. L’impostazione sociale sarebbe stata data, nei giorni scorsi, dallo stesso leader di Forza Italia che ha parlato della volontà di puntare su un programma di lavoro, appunto sociale. Del resto, non si tratta di una novità, considerando che tra le proposte da sempre rilanciate da Forza Italia vi è un aumento generalizzato delle pensioni più basse, da portare a 800, mille euro, e, tra le ultime notizie, l’appoggio, addirittura, all’ex premier sulla sua ipotesi di realizzazione di un assegno universale che non sia solo mera erogazione di soldi ma ben collegato, e in maniera molto stretta, alla ricerca attiva di una nuova occupazione o alla partecipazione a corsi di formazione professionale o di specializzazione.

Le ultime posizioni di Casaleggio e impatto su novità per le pensioni

Insieme al centrodestra, anche i pentastellati stanno lavorando sempre più ardentemente alla definizione di un nuovo programma di lavoro che, certamente, sarà opposto alle misure che saranno portate avanti dal centrosinistra, soprattutto sulla scia delle forti critiche che in questi mesi sono piovute nei confronti delle novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 che il precedente esecutivo ha approvato. Attenzione particolare sarà, infatti, prestata dai pentastellati proprio alle novità per le pensioni che da sempre rilanciano, pronti anche ad una totale revisione delle attuali norme previdenziali. A confermare un rinnovato impegno sul nuovo programma dei pentastellati Davide Casaleggio che si prepara a dare a questo stesso programma un’impostazione molto culturale e sociale. Le novità per le pensioni su cui punterebbero i pentastellati, oltre all’assegno universale da sempre fiore all’occhiello del gruppo, novità per le pensioni di quota 100, novità per le pensioni di quota 41 per tutti, abbassamento dell’età pensionabile per tutti a 62 anni e cancellazione delle ricche pensioni degli alti esponenti istituzionali.

Le ultime affermazioni di Tommaso Nannicini e conseguenza per novità per le pensioni

Al lavoro sulla definizione del nuovo programma del centrosinistra guidato dall’ex premier, Tommaso Nannicini, ex consigliere economico di Palazzo Chigi, da sempre molto vicino all’ex segretario, che si è già occupato dell’avvio delle trattative per la definizione degli accordi con gli istituti di credito sugli oneri da calcolare sulla nuova mini pensione, da inserire negli atti finali delle novità per le pensioni di mini pensione e quota 41. Nannicini sosterebbe l’idea di apertura ad una nuova analisi di fattibilità della quota 100, con relativi nuovi costi da stimare, e probabilmente potrebbe prevede un ritorno a cambiamenti peggiorativi di alcune stesse tipologie di pensioni, come baby pensioni, pensioni di guerra, invalidità, da cui si potrebbero recuperare quei soldi necessari per la successiva attuazione di novità per le pensioni più importanti e positive per tutti. E si tratterebbe di novità per le pensioni che accompagnerebbero l’assegno universale collegato a ricerca di nuova occupazione o adesione a percorsi di formazione.