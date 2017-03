Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 il centro-destra rilancia sulle pensioni

Un programma basato su misure sociali, il cosiddetto albero della libertà , in cui ogni ramo punterà a soddisfare ogni aspetto sociale per i cittadini: sono queste le linee guida del programma di centrodestra, tra rilancio di novità per le pensioni e provvedimenti a sostegno dei meno abbienti. Si tratta, come confermano le ultime notizie, del grande albero della libertà, spiegato dal leader di Forza Italia e particolarmente condiviso dal leader della Lega.

Linee guida del nuovo programma sociale del centrodestra

Stando a quanto riportato dalle ultime e ultimissime notizie, il leader di Forza Italia immagina lo schieramento politico rinnovato del centrodestra proiettato verso il sociale, impegnato a combattere l’indigenza e definire misure per i più bisognosi. Le intenzioni condivise da tutto il centrodestra riguardano in particolare:

accordo tra la leader di Fratelli di Italia e il leader del Carroccio su tutti i punti, comprese novità per le pensioni di quota 1000 e novità per le pensioni di quota 41 per tutti;

formazione di una squadra all’interno della stessa Forza Italia per rilanciare in particolare su novità per le pensioni e assegno universale; aumento della pensione minima a 1.000 euro per 13 mesi; sussidio di compensazione; riforma della giustizia; riduzione delle imposte; pene severe per chi maltratta cani e gatti.

Accordo tra Lega e Forza Italia su prossimi provvedimenti da attuare

Il centrodestra sembra, dunque, ben compatto nel voler rilanciare quelle novità per le pensioni, soprattutto di quota 100 e quota 41, e assegno universale a sostegno dei più indigenti, pronto a rispondere in maniera concreta e reale alle richieste dei cittadini, la maggior parte dei quali, come riportano le ultime e ultimissime notizie, si ritrova ad oggi a vivere in condizioni di grosse difficoltà economiche. E il programma sociale del cosiddetto albero della libertà mira proprio alla realizzazione di questo progetto di sostegno e aiuto per tutti che, secondo quanto riportano le ultime notizie, per essere definito al meglio coinvolgerà anche personalità tecniche pronte a mettere a punto soluzioni specifiche per ogni settore di interesse, da avvocati a manager, medici, e professori.



Complessivamente, secondo quanto spiegato, saranno i dieci temi-rami dell’albero della libertà, tra cui spiccano assegno universale, collegato però alla ricerca attiva di un nuovo impiego o all’adesione di corsi di formazione professionale o di specializzazione, e quello di una necessaria riduzione delle imposte. Si tratta di temi che secondo il centrodestra potrebbero essere vincenti in vista di un prossimo voto che, secondo il leader di Forza Italia, difficilmente ormai si terrà in maniera anticipata. E per lui questo eventuale rinvio alla naturale scadenza dell’attuale legislatura, cioè nel 2018, rappresenta solo un punto a favore, considerando che si è attesa della sentenza di Strasburgo sulla sua candidabilità. L’idea, comunque, ad oggi, potrebbe essere quella di un’unica grande lista di centrodestra, anche se lo stesso leader di Forza Italia non sembra esserne particolarmente d’accordo e si tratta di una perplessità che deriva soprattutto da tensioni con il leader della Lega: nonostante, infatti, una condivisione di intenti e progetti su assegno universale e novità per le pensioni, sono diversi i punti su cui i due leader nel corso di questi mesi sono stati in disaccordo e per cui si sono scontrati.