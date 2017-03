Streaming Juventus Porto: Champions League live gratis in diretta tv su siti streaming

L’impresa del Barcellona in grado di recuperare il quattro a zero dell’andata al Psg potrebbe fornire una chiave di lettura sia per la Juventus che per il Porto. D’accoro, i blaugrana giocavano in casa, mentre i portoghesi dovranno provare il colpaccio lontano da Oporto. Ma la morale sottesa alla leggendaria remuntada barcellonese è che in Champions League tutto possa accadere. I bianconeri dovranno quindi stare attenti ad arginare l’impeto dei lusitani.

Che, dal canto loro, faranno benissimo a crederci fino al novantesimo. Ingredienti che solleticano l’appetito di chi non vorrà perdersi per nessuna ragione al mondo questa ricca cena di gala e, proprio per questo, stanno già pensando a come partecipare all’evento. Stando a casa usufruendo della diretta tv? Oppure live gratis cercando i siti web che possano trasmettere le immagini di Porto Juventus in streaming?

Juventus Porto Champions League bianconeri carichi

Non ci sarebbe stato miglior modo di questo per arrivare all’appuntamento di Champions League previsto per martedì sera. I bianconeri sono carichi in vista del Porto dopo aver superato in extremis uno degli ultimi scogli verso la conquista del sesto scudetto consecutivo. La vittoria contro il Milan ha dato un’incredibile scarica di adrenalina ad un ambiente che già veleggia a gran velocità verso la conquista dei lidi individuati prima di salpare per questo lungo viaggio.

E solo la scaramanzia vieta di dire apertamente quello che, dalle parti di Vinovo, tutti in cuor loro pensano e sperano. Basta solo dire che la Juventus è prima in campionato con un discreto margine sulle inseguitrici. Deve legittimare il successo dell’andata e conquistare contro il Porto l’accesso ai quarti di finale di Champions League. E può contare sul tre a uno dell’andata quando sfiderà il Napoli al San Paolo per la conquista della finale di Coppa Italia.

Juventus Porto poker d’attacco per Espirito Santo

Il Porto è squadra temibile, in grado di ribaltare qualsiasi risultato. Pur nella consapevolezza di affrontare una squadra nel complesso più attrezzata i lusitani proveranno ugualmente a centrare l’impresa. Poker d’attacco quindi per Espirito Santo che schiererà il 4-2-4 fin dal primo minuto. Servirà una partenza bruciante da parte dei suoi ragazzi, anche se i portoghesi fuori casa non mostrano lo stesso ardore impresso alle gare del Do Dragao.

Juventus Porto live gratis in streaming

Martedì sera chi non riuscirà ad essere a Torino sulle tribune dello Stadium per sostenere i propri beniamini non tollererà alcun imprevisto o disagio e vorrà solo trovare il modo per vedere Juventus Porto. I più giovani stanno ricercando già come vedere live gratis in streaming questo evento sportivo che richiamerà una folla di appassionati notevoli visto che in ballo ci sarà la conquista dei quarti di finale della competizione calcistica più prestigiosa d’Europa.

La soluzione preferibile e più sicura sarà quella di scegliere i siti dei canali satellitari stranieri come Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Kosovo Radio Television of Kosovo, Lussemburgo Radio Television Luxembourg.

C’è poi chi approfitterà del comodo divano per vedere Juventus Porto, avendo acquistato la singola partita oppure sottoscritto l’abbonamento con Mediaset Premium che ha acquistato in esclusiva la Champions e trasmetterà in diretta tv l’evento o anche in streaming grazie alla piattaforma Premium Play. Anche i siti dei bookmakers stranieri potrebbero mandare le immagini in streaming perché hanno comprato i diritti con la stessa modalità con cui Snai e Betclic hanno acquistato quelli per trasmettere alcune partite del campionato italiano. Ma l’iscrizione potrebbe essere vietata agli italiani.