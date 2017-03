Juventus Porto streaming. Come e dove vedere link

Juventus Porto sta iniziando ad entrare nel vivo. Il ritorno degli ottavi di finale tra i bianconeri e portoghesi sarà l’occasione per il calcio italiano di vendicare, sportivamente parlando si intende, l’uscita a testa alta del Napoli che non ce l’ha fatta a buttare fuori i campioni del Mondo e d’Europa in carica. La squadra di Allegri partirà, infatti, con il considerevole vantaggio delle due reti siglate nella gara di andata ad Oporto.

Senza subirne alcuna. Ma in Champions non si può dare scontato nulla, figuriamoci se possano bastare due reti di margine per considerare una sfida ormai archiviata. L’esperienza non manca ai bianconeri per non prendere sotto gamba un avversario che arriverà a Torino per provare a tutti i costi la rimonta. Gli spettatori che seguiranno allo Stadio questa sfida dovranno sostenere senza indugi i bianconeri. Come e dove vedere Juventus Porto sarà la priorità per i tifosi che non sono riusciti ad essere presenti al San Paolo e per tutti gli appassionati che si stanno già industriando per la scelta dei link giusti per vedere la partita in streaming.

Juventus Porto Benatia ci sarà

La sua uscita dal campo nel secondo tempo della sfida con il Milan ha destato non poche preoccupazioni tra i bianconeri. Ma la buona notizia è che Benatia, uno dei grandi protagonisti della sfida di venerdì scorso, ci sarà contro il Porto. Il marocchino ha lavorato a parte in questi giorni e sembra avere recuperato le migliori condizioni fisiche. Discorso diverso per Chiellini che non sembra avere possibilità di recuperare per la sfida di Champions.

Juventus Porto lusitani determinati

In uno stadio che ha registrato già da gennaio il tutto esaurito per questa sfida il Porto di Espirito Santo proverà a dare un forte dispiacere al popolo bianconero. I lusitani sono determinati almeno a provarci, pur avendo la piena consapevolezza che non sarà facile contro una squadra che proprio del suo reparto difensivo fa una dei suoi principali punti di forza.

Come e dove vedere Juventus Porto in streaming

Chi non è riuscito a procurarsi un biglietto però non potrà perdersi quello che a Napoli viene considerato, ovviamente, l’evento sportivo dell’anno. Saranno diversi i modi scelti su come e dove vedere la partita dai supporters bianconeri e dagli appassionati di calcio in generale. C’è chi approfitterà del comodo divano per vedere Juventus Porto, avendo acquistato la singola partita oppure sottoscritto l’abbonamento con Mediaset Premium che ha acquistato in esclusiva la Champions e trasmetterà in diretta tv l’evento o anche in streaming grazie alla piattaforma Premium Play.

Oppure sceglierà lo streaming provando a cercare i link dei canali satellitari stranieri che potrebbero trasmettere le immagini della partita in maniera del tutto legale. Ecco qualche esempio: Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, Austria Österreichischer Rundfunk Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Birmania Myanmar, National TV, Kosovo Radio Television of Kosovo, Colombia Radio Cadena Nacional, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Cina China Central Television, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Lussemburgo Radio Television Luxembourg, Australia Special Broadcasting Service, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema.

Anche i siti dei bookmakers stranieri potrebbero mandare le immagini in streaming perché hanno comprato i diritti con la stessa modalità con cui Snai e Betclic hanno acquistato quelli per trasmettere alcune partite del campionato italiano. Ma l’iscrizione potrebbe essere vietata agli italiani quando si tratta di partite con squadre appartenenti alla Serie A italiana.