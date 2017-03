Juventus Porto streaming. Siti web. Dove e come vedere

Non c’è sosta per i campioni. Non può esserci mai figuriamoci quando la stagione agonistica entra nel vivo. Così dopo il prezioso successo sul Milan nell’ultima giornata di campionato che ha permesso di tenere a distanza sia Roma che Napoli uscite vittoriose dalle rispettive sfide contro Palermo e Crotone, è già tempo di catapultarsi nella dimensione europea. Quella che deve consacrare anche fuori dagli italici confini un gruppo che sta dominando in Italia in lungo e in largo da ormai sei anni a questa parte.

Una sfida ghiotta per questi gladiatori che hanno già dimostrato di non accontentarsi mai inseguendo con sempre maggiore rabbia e determinazione il prossimo traguardo, appena posata la bandierina su quello precedente. Insomma la Juve è una sorta di rullo compressore che non si ferma davanti a niente e a nessuno. E, messo al sicuro o quasi il sesto scudetto consecutivo la brama di vittorie bianconera ha posato il suo sguardo ferale sull’Europa, quella più prestigiosa. Che deve essere conquistata senza se e senza ma.

Per questo la tappa intermedia con il Porto che potrebbe aprire le porte dei quarti di finale viene attesa con ansia da tutti i tifosi bianconeri. E non sono in pochi quelli che hanno dato il via alle ricerche dei siti web nel tentativo di beccare quello giusto che potrebbe trasmettere la partita live gratis in streaming. Impresa che di certo sarà complicata, ma per l’amore dei propri colori sociali si è disposti a far tutto.

Juventus Porto torna Cuadrado

I bianconeri si preparano per il return match contro il Porto. Il 2 a 0 del Do Dragao lascia dormire sogni tranquilli ai bianconeri che però non potranno concedersi la minima distrazione. Qualche dubbio di formazione per Allegri: da verificare le condizioni di Mandzukic, anche se il gigante croato ha dato ampi segni di ripresa dalla colica intestinale che lo ha costretto a saltare la sfida con il Milan. Torna anche Cuadrado, mentre Lichtsteiner potrebbe avere la meglio su Dani Alves.

Juventus Porto out Telles

Nuno Espirito Santo ha recuperato Herrera e dovrebbe farcela anche Corona, due sicuri titolari dello scacchiere lusitano. Il tecnico dovrebbe mandare in campo un 4-2-4 molto offensivo che prevede anche la presenza di Brahimi. Out Telles, squalificato dopo il cartellino rosso rimediato nella sfida di andata.

Dove e come vedere Juventus Porto in streaming

Dove e come vedere Juventus Porto? A casa propria oppure dagli amici? In un locale o da soli con una buona scorta di amuleti pronti ad essere utilizzati appena l’arbitro fischierà l’inizio della partita? Sono molteplici le modalità per vedere Juventus Porto. Il modo più semplice sarà quello di accendere la televisione e guardare il match sulle reti Mediaset che ha acquistato in esclusiva la Champions League. Anche se non sarà possibile vedere la partita in chiaro perché la decisione del Biscione è stata quella di permettere la visione di questo evento solo agli abbonati.

Per questo bisognerà aver acquistato il pacchetto Champions oppure si potrà acquistare anche il singolo evento a patto però di possedere l’apposito dispositivo Mediaset. Oppure si potrà provare con lo streaming sui siti dei canali satellitari stranieri come Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Australia Special Broadcasting Service, Georgia Georgia Public Broadcasting, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, National TV, Cina China Central Television, Kosovo Radio Television of Kosovo, Lussemburgo Radio Television LuxembourgColombia Radio Cadena Nacional, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, Irlanda Raidió Teilifís Éireann.

Un'altra possibilità è offerta dai siti dei bookmakers stranieri che hanno comprato i diritti con la stessa modalità con cui Snai e Betclic hanno acquistato quelli per trasmettere alcune partite del campionato italiano. Ma per gli italiani potrebbe essere molto difficile accedervi perché scatta automaticamente il divieto di iscrizione quando si tratta di squadre del campionato italiano.