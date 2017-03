Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 tra aumento iva e privatizzazioni

La volontà condivisa sembra essere effettivamente quella di voler approvare importanti novità per le pensioni positive per tutti e non sarebbe certo la prima volta che l’obiettivo comune si dimostra quella di revisione delle attuali norme pensionistiche. Il problema comunque resta sempre quello di una ristretta disponibilità di budget e le ultime notizie lo confermano. Con l’avvio delle prime discussioni relative alla prima bozza del nuovo documento di programmazione economica, infatti, è nuovamente emersa la difficoltà economica del nostro Paese: mancano i soldi per l’attuazione di tutti i provvedimenti che si vorrebbero, importanti e profonde novità per le pensioni comprese, e si va verso la definizione di una manovra che già ad oggi sembra molto costosa, considerando:

i 3,4 miliardi di misure correttive richieste al nostro Paese dalla Comunità e senza le quali si andrebbe incontro ad una nuova procedura di infrazione; i 19,5 miliardi di euro di clausole di salvaguardia, lasciate in eredità dal precedente esecutivo; 2-3 miliardi di euro che servirebbero per i primi provvedimenti di cui si inizia a discutere.

Budget ristretto, ancora limiti per novità per le pensioni importanti e prime soluzioni

Le ultime notizie sul problema di una forte scarsità di risorse economiche limita, dunque, fortemente l’attuazione di quelle novità per le pensioni importanti, come quota 100 o quota 41 per tutti, che richiederebbero abbastanza denaro, circa 7 miliardi, secondo le prime stime, per la quota 100 e circa 5 miliardi di euro per la quota 41 per tutti. Ma sembra che si stia iniziando a discutere anche di prime soluzioni da cui si potrebbero recuperare nuovi soldi, dall’aumento dell’Iva, per tanti un grosso errore da evitare, alle privatizzazioni. L’aumento dell’Iva, che in molti cercando di scongiurare perché altrimenti, stando alle ultime notizie, potrebbe rappresentare l’ennesimo errore a danno dei cittadini, risolverebbe molti problemi, a partire dalla possibilità di copertura dei 19,5 miliardi di euro delle clausole di salvaguardia.

Aumento Iva e privatizzazioni: impatti e conseguenze

L’impatto, tuttavia, potrebbe essere molto pesante: secondo le stime della Cgia di Mestre, che è tra coloro che dicono no all'aumento iva per copertura di spese e riduzione del cuneo fiscale, un balzo all'insù dell'aliquota Iva costerà ben 100 euro in più a famiglia. Entrando più nel dettaglio, è possibile, stando alle ultime notizie attuali, che dal 2018 l'aliquota Iva del 10% passi al 13% e quella del 22% al 25%, traducendosi in una nuova vera e propria mazzata per le famiglie meno abbienti, per gli artigiani, i commercianti e il popolo delle partite Iva. L’impatto fortemente negativo che avrebbe sulla popolazione l’aumento delle aliquote Iva potrebbe essere accompagnato anche dall’impatto negativo del progetto di privatizzazioni: si tratta, infatti, di una soluzione che in diversi hanno definito troppo facile, con il rischio di una svendita di un patrimonio importante, e che invece si potrebbe rimandare, quando magari potrebbe servire come via di uscita in momenti di maggiore difficoltà. Sul piano privatizzazioni spinge il ministro dell’Economia: secondo il Tesoro, dalla cessione di partecipate, che per l’anno in corso avrebbe un limite stabilito allo 0,5% del Pil, si potrebbero recuperare circa 8 miliardi di euro e magari ridurre il debito pubblico. Ma si tratta di ricavi minimi se paragonati ad altre possibilità.

La vera novità, infatti, sarebbe quella proposta solo qualche tempo fa dallo stesso esecutivo, di estensione della fatturazione elettronica a tutti e non solo al comparto della P.A., misura dalla quale, stando alle ultime e ultimissime notizie, si potrebbero ricavare solo nel primo anno ben 41 miliardi di euro. Stiamo parlando di una cifra decisamente elevata cui si affiancherebbero i circa 7 miliardi di euro, sempre nel primo anno, che secondo le stime si potrebbero recuperare da una importante e concreta revisione della spesa pubblica. Nonostante si tratti di provvedimenti che come si può vedere porterebbero notevoli benefici, pare siano già caduti nel dimenticatoio e ci si chiede il perché, considerando che pur essendo misure impopolari che certo non permettono di conquistare nuovo consenso, l’attuale esecutivo non lo cerca perché l’attuale premier non sarà tra coloro che si presenteranno alle prossime elezioni politiche. Si potrebbe, quindi, parlare di un nuovo immobilismo che continua a bloccare ogni intervento possa rivelarsi positivo.