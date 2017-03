Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 quando e come il rilancio delle pensioni

Si torna a parlare sempre più profondamente della necessità di introduzione di novità per le pensioni che sappiano effettivamente rivedere in maniera strutturale e universale per tutti quelle attuali norme pensionistiche troppo rigide e che dal momento della loro entrata in vigore nel 2012 hanno fortemente penalizzato soprattutto determinate categorie di lavoratori, come chi svolge occupazioni faticose o chi è entrato sin da giovanissimo nel mondo occupazionale, che prima delle attuali regole previdenziali godevano di una specificità dettata dalla loro particolare condizione lavorativa che è stata cancellata. Le attuali norme previdenziali che hanno alzato l’età pensionabile per tutti ed esteso a tutti il calcolo della propria pensione finale esclusivamente basato sul metodo contributivo valgono indistintamente per tutti.

Ma le ultime notizie su condizioni di forte difficoltà di alcuni lavoratori nel raggiungere gli attuali requisiti pensionistici richiesti e sulla disoccupazione, soprattutto giovanile, impongono l’urgenza di lavorare concretamente su novità per le pensioni da introdurre. La domanda che ci si pone ancora però e quando, e come, potranno davvero essere rilanciate le novità per le pensioni? Stando alle ultime e ultimissime notizie, le novità per le pensioni potrebbero essere rilanciate in tre momenti:

con la stesura del Def, le cui discussioni sarebbero già avviate; con il Dl Concorrenza, che prevede norme collegate alle pensioni; in vista delle prossime elezioni politiche.

Novità per le pensioni nel Def

Partendo dal Def, come detto, sono iniziate le discussioni per le misure che dovrebbero rientrare nella sua prima stesura, la cui presentazione, come riportano le ultime notizie, è attesa per il prossimo 10 aprile. Ed è possibile che si inizi a parlare di novità per le pensioni profonde, considerando la disponibilità ad una nuova analisi di fattibilità di ulteriori novità per le pensioni che è stata ufficializzata tra una settimana circa, quando si terrà un nuovo incontro tra esecutivo e forze sociali che dovrebbe prevedere l’avvio delle discussioni di ulteriori novità per le pensioni da affrontare in un momento successivo; o a novità per le pensioni a costo zero, che potrebbero, per esempio, interessare le casse private di categorie.

Per l’attuazione delle novità per le pensioni più profonde delle attuali mini pensioni e quota 41, c’è da considerare la scarsa disponibilità di risorse economiche che si possono impiegare e il fatto che per la prossima manovra, di cui il Def pone le basi, sono già in conto parecchi miliardi da considerare, tra i 3,4 miliardi di euro di misure correttive che sono state già chieste a più riprese dalla Comunità e che se non dovessero essere presentate entro la fine del prossimo mese di aprile potrebbero portare all’apertura di una nuova procedura di infrazione nel nostro Paese, e i 19,5 miliardi di euro di clausole di salvaguardia da coprire.

Novità per le pensioni con prossimo Dl Concorrenza e in vista di prossime elezioni politiche

Altra sede di discussione delle novità per le pensioni potrebbe essere il Dl Concorrenza che, stando a quanto riportano le ultime e ultimissime notizie, potrebbe essere ripreso con forza a breve e rappresentare uno degli obiettivi di questi legislatura. Il Dl Concorrenza comprenderebbe una norma strettamente legata alla novità per le pensioni e alla possibilità di pensione anticipata per gli iscritti a fondi previdenziali. Ma l'idea centrale sembrereste essere quelle di un forte rilancio di novità per le pensioni più importanti in vista di prossime elezioni politiche, sia che si tengano subito, sia che si tengano alla naturale scadenza dell’attuale legislatura, vale a dire nel 2018, e se così fosse, al momento tutto resterebbero in stand by. Solo in vista del voto, si tornerebbe a discutere seriamente di novità per le pensioni di quota 100, novità per le pensioni di quota 41 per tutti, o di modifiche all’attuale sistema di aspettative di vita, che andrebbe oltre quota 100 e quota 41 per tutti, perché si tratterebbe di uno dei temi più cari ai cittadini, insieme a tagli delle imposte e occupazione, decisamente fondamentali per riconquistare fiducia, consensi e voti.