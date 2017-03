Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Berlusconi, Cairo, Salvini

Il centrodestra rilancia in maniera chiara e netta sulle novità per le pensioni e sulla necessità di misure a sostegno dei più indigenti, mettendo a punto quello che il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha definito un programma sociale, battezzato albero della libertà, in gran parte condiviso anche dal leader della Lega, Matteo Salvini, nonostante da tempo i rapporti tra i due siano decisamente molto tesi e non si perda occasione di scontro, tanto da aver portare, già tempo fa, il leader del Carroccio a chiedere delle primarie del centrodestra.

Le ultime affermazioni di Silvio Berlusconi e impatto su novità per le pensioni

Diversi i rami che, stando alle ultime notizie, dovrebbero comporre l’albero della libertà immaginato da Silvio Berlusconi. Recenti le sue affermazioni di essere pronto a dedicarsi oggi più che mai ai cittadini e ai loro bisogni, soprattutto di coloro che a causa della crisi si sono ritrovati a vivere in condizioni di grandissime difficoltà economiche. Berlusconi ha chiaramente detto che non andando al voto anticipato prima della fine dell’attuale legislatura, cioè prima del 2018, è bene impegnarsi su programma che si rivolga alla gente per soddisfare i suoi bisogni e per recuperare consensi in vista di prossime elezioni, orientato, dunque, verso il sociale per lottare contro l’indigenza, rilanciare l’occupazione, agire sulle pensioni. Dalla parte della novità per le pensioni di quota 100 e di un assegno universale che, stranamente d’accordo con quanto proposto dall’ex premier ed ex segretario del centrosinistra, dovrebbe essere collegato alla ricerca attiva di una nuova occupazione o alla partecipazione obbligatoria a corsi di formazione professionale o specializzazione, Berlusconi è anche colui che è tornato fortemente a rilanciare su un necessario aumento delle pensioni più basse almeno fino a mille euro per tutti.

Le ultime posizioni di Cairo e conseguenze per novità per le pensioni

Rivale di Berlusconi alla guida del centrodestra, ma allo stesso Berlusconi molto vicino, potrebbe porsi, a sorpresa Urbano Cairo, proprietario della tv LA7, di RCs e altri periodici, della squadra di calcio del Torino, moderato che potrebbe essere in grado di riunire effettivamente il centrodestra, dedicandosi anch'egli al sociale. Del resto, si tratta di un imprenditore che segue da tempo le orme di Berlusconi e che oggi sa benissimo come conquistare il cuore dei cittadini, mediando nelle decisioni ma anche all'interno degli stessi scontri politici, anche 'accontentando' i pentastellati. Ci si chiede, però, quali potrebbero effettivamente essere le linee guida di un suo eventuale programma di lavoro.Cairo farebbe parte di quegli imprenditori che hanno chiesto, così come la stessa Confindustria, di ringiovanire il mondo imprenditoriale italiano, novità che permetterebbe allo stesso tempo di aumentare la produttività, il che porta chiaramente a pensare ad una sua idea di revisione dell’attuale sistema pensionistico attuale proprio per dare spinta al ricambio generazionale a lavoro al fine di sostenere produttività e, quindi, rilancio economico in generale. E da questo punto di vista la sua posizione sarebbe esattamente come quella di Berlusconi e Salvini.

Le ultime affermazioni di Salvini e impatto su novità per le pensioni

Dal canto suo, Matteo Salvini, contestatissimo a Napoli, dove si era recato nei giorni scorsi per una sorta di promozione politica che ha scatenato una vera e propria azione di guerriglia nel capoluogo partenopeo, parlando delle intenzioni di lavoro della Lega e sue personali, da sempre, come confermano le ultime e ultimissime notizie, dalla parte di cambiamenti netti delle attuali norme pensionistiche, molto critico nei confronti della attuali novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 che più volte ha definito un’ennesima truffa ai danni dei cittadini, un nuovo imbroglio, torna prepotentemente a rilanciare su novità per le pensioni più importanti come novità per le pensioni di quota 100, che da sempre sostiene come migliore soluzione pensionistica per tutti, e novità per le pensioni di quota 41 per tutti e senza oneri. La quota 100, ha spiegato Salvini in questi ultimi giorni, permetterebbe di andare in pensione a partire da 60 anni di età e 40 anni di contributi percependo esattamente quanto di contribuzione si è effettivamente versato all’Istituto di Previdenza nel corso della propria vita lavorativa.