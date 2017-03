Juventus Porto streaming live gratis diretta

A grandi passi verso un'altra giornata spettacolare con il grande calcio continentale: Juventus Porto si può vedere anche in streaming su smartphone, tablet e PC. Ogni sfida, in realtà, può essere seguita sul piccolo o sul grande schermo, purché si disponga di un collegamento al web. E il tutto senza rischi in termini di pubblicità invasiva. Le proposte non tengono conto delle soluzioni che rimandano al live streaming gratis ma illecito. I rischi sono di vario tipo e coinvolgono sia la corretta visione delle immagini e sia lo spam eccessivo che può nascondere insidie e tentativi di truffa. A ogni modo cerchiamo di andare anche al di là delle possibilità di streaming italiano di Juventus Porto proposta da Premium. Esistono nuove strade, anche con limiti, ma spesso trascurate per mancanza di conoscenza.

Juventus Porto streaming con i siti esteri

Ci sono ancora alcun passaggi legali da chiarire, tuttavia lo streaming di Juventus Porto attraverso i siti delle emittenti satellitari rappresenta una opzione aggiuntiva. Qualche nome? Alcuni esempi sono quelli di Honduras con Televicentro, Indonesia con Rajawali Citra Televisi Indonesia, Irlanda con Raidió Teilifís Éireann, Kosovo con Radio Television of Kosovo, Lussemburgo con Radio Television Luxembourg, Macedonia con Makedonska Radio Televizija, Malta con Public Broadcasting Services Limited, Paesi Bassi con Sanoma Media Netherlands, Paraguay con Sistema Nacional De Television, Portogallo con Rádio e Televisão de Portugal. Non tutti i siti web trasmettono le immagini in streaming per via di blocchi geografici che impediscono la visione al di fuori dei Paesi di provenienza.

Juventus Porto streaming con Premium

Al pari della fase a gironi, non c'è più la soglia delle 100 ore di visione al mese, ma la fruizione in streaming di Juventus Porto resta comunque legata al tipo di abbonamento stipulato con Mediaset Premium. Al di là dell'introduzione del 4K con cui rendere praticamente perfetta la visione, occorre far presente come questa strada sia percorribile dai soli abbonati. Si tratta evidentemente di un limite non da poco, soprattutto da parte di chi è interessato solo a questa competizione. Questo limite non si può aggirare neanche per Juventus Porto, al di là se si è a caccia della sola visione in streaming su Mac o PC, smartphone e tablet, senza fare riferimento ad altre modalità di visione. Almeno per questa stagione non si può fare diversamente. Dal punto di vista tecnico occorre scaricare l'app, installarla e avviarla. I PC devono invece esseri equipaggiati con la tecnologia Silverlight di Microsoft e sono indispensabili uno tra Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome.

Streaming alternativi con le piattaforme dei bookmaker

Ci sono poi nuovi modi che stanno trovando spazio, come quello alternativo dello streaming di Juventus Porto sulle piattaforme dei siti dei bookmaker. Non è automatico che siano visibili tutte le sfide, anche per la presenza di blocchi geografici. E poi sono presenti limiti associati alla registrazione e alla necessità di aprire un conto, oltre a quelli di dimostrare di essere giocatori attivi.