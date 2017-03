Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 alternative a truffe corsi di formazione vero fallimento

Investire le risorse economiche disponibili al meglio piuttosto che continuare a sperperare soldi in provvedimenti e misure che rischiano di rivelarsi sempre inefficaci: oltre le notizie sui continui sprechi della pubblica amministrazione e di impiego di denaro in interventi che finora non hanno portato alcun risultato sperato, dalla staffetta come novità per le pensioni, alla norma per l’occupazione introdotta dal precedente esecutivo, alle stesse attuali novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 che in molti ritengono saranno inutili, le ultime notizie parlano anche di grandi sprechi, e truffe, nel mondo della formazione.

Corsi di formazione tra sprechi e truffe

Se è vero che i corsi di formazione dovrebbero servire per aumentare l’occupazione, definendo anche precise specializzazioni, ed essere una sorta di garanzia per i giovani, allora dovrebbero essere gestiti in maniera diversa, perché le ultime notizie confermano che anche in questi casi i risultati sono nulli rispetto a quanto si spende, rivelandosi grandi fallimenti. E si tratta di una situazione confermata da numeri e dati oggettivi. Il principale obiettivo dei corsi di formazione, che sono sempre migliaia di migliaia ogni anno, i numeri parlano di 40mila corsi circa all’anno, dovrebbe essere quello di formare e specializzare in modo da offrire a tutti diverse possibilità di ingresso nel mondo del lavoro. Ma si tratta di un obiettivo apparente, perché risulta ormai ben chiaro come i corsi di formazioni rappresentino la nuova truffa: più si riempiono le aule maggiore è l’accesso ai fondi pubblici, ma alla fine non sortiscono alcun risultato, perché l’occupazione non c’è né per i più giovani né per gli over 50.

Vi sono, infatti, corsi di formazione per tutte le età ma il problema non sono le competenze degli italiani, quanto ma la mancanza di occupazione determinata tanto al momento di forte crisi che il nostro Paese ancora sta affrontando quanto alla rigidità di un sistema previdenziale che non permette ai più giovani di accedere al mondo del lavoro, perché troppo rigido e perché costringe i lavoratori più anziani già impiegati a rimanere a lavoro sempre più lungo avendo alzato l’età pensionabile per tutti. La domanda che ci si pone, dunque, è: a che scopo continuare a frequentare corsi di formazioni se poi alla fine si rischia di spendere soldi, e in certi casi tanti, senza la garanzia che questi stessi corsi ci assicureranno un posto nel mondo occupazionale?

Secondo esperti economisti per i corsi di formazione, in base all’accordo 2014-2020 sulle regole di accesso ai fondi pubblici europei, sono già stati spesi in Italia circa 7 miliardi e mezzo di euro per 500 mila progetti di formazione privi di qualsiasi seria valutazione. E’, infatti, necessario che prima di decidere di frequentare un corso di formazione:

ci si informi sulla serietà dell’ente che lo organizza e accredita; si valuti quante persone dopo aver svolto un determinato corso siano riuscite effettivamente a trovare lavoro; si consideri il numero dei suoi iscritti.

Come funziona il gioco delle truffe dei corsi di formazioni e investimenti di denaro più utili

Il gioco delle truffe dei corsi di formazione si basa sull’unica regola di riempire le aule al fine di ricevere più soldi dai fondi pubblici e arricchirsi, indipendentemente dall’esito del servizio offerto e da quanto lo stesso corso possa servire a chi lo frequenta per trovare lavoro. Gli enti di formazione accreditati raccolgono un certo numero di disoccupati, contattano i docenti e propongono un progetto formativo alla Regione, che fa pubblica il bando; quindi scatta il finanziamento pubblico, senza alcuna verifica che il corso proposto sia effettivamente valido. Stando alle ultime notizie, ogni anno per la formazione di studenti, non occupati e lavoratori, verrebbero organizzati circa 40mila corsi finanziati con fondi pubblici, per un valore di circa un miliardo di euro di risorse pubbliche o istituzionali, tra Fondo sociale europeo cofinanziato dallo Stato italiano e Fondi interprofessionali gestiti da imprese e sindacati, cui si aggiungono i costi a carico di chi chiede formazione.

Ed è proprio da qui che parte il gioco della truffa dei corsi di formazione: per citare qualche esempio, basta prendere il caso della Sicilia, dove negli ultimi dieci anni sono stati spesi 4 miliardi di euro per corsi di formazione della Regione assolutamente fittizi. A questi costi si aggiungono quelli relativi al nuovo progetto europeo Garanzia Giovani, le cui ultime notizie sul suo esito non sono disponibili ma si sa che dei 266 mila giovani che hanno terminato il tirocinio circa la metà ha firmato un contratto ma solo 30 mila ragazzi sono stati assunti a tempo indeterminato, solo l'11% dei tirocinanti.

Ogni anno in Italia, dunque, si investono miliardi di euro, circa un miliardo, dedicati alla formazione che, come appena riportato, non offrono possibilità reali di ingresso nel mondo del lavoro nè per i più giovani nè per gli over 50 rimasti senza occupazione. Ed è proprio per questo che ci si chiede perchè non collegare strettamente corsi di formazioni a inserimento diretto nel mondo del lavoro, attraverso controlli mirati di flusso del denaro relativo ai corsi e valutazione precisa di ogni corso di formazione? E se si stratta di un sistema difficile e troppo capillare da gestire, perchè non destinare parte delle risorse destinate alla formazione, se non tutte, ad altre misure? E si potrebbe ripartire proprio da quelle novità per le pensioni che permetterebbero anche ai giovani di trovare nuovo lavoro, come quota 100, per cui servirebbero circa 7 miliardi di euro; e quota 41 per tutti senza penalità, per cui servirebbero circa 5 miliardi di euro, novità per le pensioni che porterebbero il triplice vantaggio di:

rilanciare l’occupazione, soprattutto giovanile; dare nuova spinta alla produttività; dare nuova spinta ai consumi.

E proprio attraverso questi passaggi si riuscirebbe a creare quel circolo economico necessario per crescita e sviluppo costanti.