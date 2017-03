Rinnovo contratti statali, dipendenti pubblici: al via iter domani martedì 14 Marzo decreti Madia aumento stipendi, regole, assunz

Proprio domani martedì 14 marzo potrebbe iniziare la vera a propria seconda fase dalla riforma della pubblica amministrazione che dovrebbe condurre anche al rinnovo del contratto degli statali. Le commissioni competenti di Camera e Senato devono infatti esaminare il testo unico del pubblico impiego e proporre modifiche e miglioramenti. Ma i vari organismi interni Affari costituzionali a Palazzo Madama e Lavoro, Bilancio e per la Semplificazione a Montecitorio non potranno tirarla per le lunghe perché entro il 29 aprile il Consiglio di Stato e la Conferenza unificata devono fornire i loro pareri così come va raggiunto l'accordo con la Conferenza Stato-Regioni.

Rinnovo contratti statali e non solo tra aumento stipendi, regole, assunzioni

Dopo l'approvazione del testo unico sul pubblico impiego, il ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione invia all'Aran la direttiva per

l’avvio della contrattazione. L'accordo firmato con le forze sociali il 30 novembre prevede un aumento medio lordo mensile di 85 euro nelle buste paga. Una delle novità più rilevanti riguarda la partecipazione dei cittadini alla valutazione delle performance degli uffici pubblici. Una valutazione della quale, spiega il testo, gli organismi indipendenti devono tenere conto quando valuteranno i risultati ai fini della distribuzione dei premi.

E a proposito di misure sul personale, il controllo delle assenze per malattia passerà per i dipendenti pubblici, sarà trasferito dalle Asl all'Inps. Gli orari delle visite fiscali, che oggi sono di quattro ore nel lavoro privato e di sette ore in quello pubblico, verranno armonizzati. I licenziamenti sprint, quelli che prevedono la sospensione entro 48 ore e il licenziamento entro 30 giorni, sono estesi dai furbetti del cartellino a tutti i comportamenti scorretti colti in flagranza. Se il licenziamento è illegittimo, però, scatta il reintegro nel posto.

I nuovi decreti non stravolgono l'impianto, ma qualche modifica per venire incontro agli enti territoriali c'è stata. In questa direzione va la proroga a fine giugno per la presentazione dei piani di razionalizzazione delle partecipate. Le forze sociali insistono sul ruolo del contratto come fonte privilegiata di regolazione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego. Non accettano paletti su avanzamenti di carriera, flessibilità, mobilità e sulla possibilità di rivedere leggi future e passate. Sull'assenteismo, sono determinate a contrastarlo ma tramite la leva dei premi e non delle sanzioni. E il tutto mentre la maggioranza ha aperto anche un'altra trattativa, quella con le Regioni per mettere a punto i correttivi ai decreti che l'Alta Corte ha giudicato viziati per l'iter seguito nell’approvazione. Il Ministero è disposto a concedere altri tre mesi per individuare i tagli e stilare la lista degli esuberi. Le Regioni potrebbero essere coinvolte su decisioni di peso, come la determinazione dei nuovi tetti agli stipendi: si passerà da tre a cinque fasce e l'ultima sarà sotto i 100.000 euro. Niente sconti quindi sulla soglia di fatturato sotto cui far cadere la scure. L’obiettivo d'altra parte è una riduzione drastica del numero delle partecipate.