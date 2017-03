Pensioni ultime notizie Ape Social, Opzione Donna, Ape Volontaria, Quota 41 tutto slitta tra decreti attuativi e circolari INPS

Dopo il rinvio della riunione in programma oggi tra forze sociali ed esecutivo, che sarebbe slittata al prossimo 20 marzi, il timore è che con un ulteriore rinvio, o anche senza, non riusciranno ad arrivare effettivamente entro la fine del mese quei decreti attuativi ufficiali relativi al funzionamento delle novità per le pensioni di ape volontaria, ape social, quota 41 e necessari per la loro entrata in vigore che, di conseguenza, potrebbe anche slittare. Stando ai tempi stabiliti, ape e quota 41 dovrebbero entrare in vigore a partire dal prossimo primo maggio ma se i decreti attuativi non arrivano in tempo, potrebbero essere rimandate, forse anche a subito dopo l’estate. Attesi, dunque, ancora i decreti attuativi per ape volontaria, social e quota 41 così come si attendono ancora le circolari Inps sulla proroga dell'opzione donna e ultime novità relative alle categorie di persone che possono andare in pensione a 64 anni.

Decreti attuativi e dettagli che ancora mancano per ape e quota 41

I decreti attuativi sono ancora incompleti: mancano il mese scorso e mancano ancora, come confermano le ultime notizie, e si tratta di mancanze importanti, considerando che solo i decreti attuativi potranno ufficialmente dare il via ad ape volontaria, social e quota 41, anche nei tempi stessi. Si sa, infatti, come detto, che saranno in vigore dal primo maggio ma non è ancora chiaro se dal primo maggio saranno proprio già in vigore, per cui si potrà iniziare a presentarne la domanda dal prossimo mese di aprile, o se dal primo maggio si potrà iniziare a inviare la domanda per la richiesta di ape e quota 41. Oltre a chiarimenti sui tempi effettivi di entrata in vigore di ape volontaria, social e quota 41, i decreti attuativi dovranno contenere:

tassi di interesse da calcolare sull’ape da restituire agli istituti di credito, per cui, secondo le ultime e ultimissime notizie, gli istituti stessi vorrebbero aumentare e per cui sarebbe stato previsto un tetto massimo oltre il quale i costi sarebbero stati a carico dello Stato, ma dalle ultime e ultimissime notizie sembrerebbe che il Tesoro non voglia più farsi carico di ulteriori costi; condizioni ufficiali delle polizze assicurative in caso di premorienza e costi per cui, come i tassi di interesse, il Dicastero dell’Economia; eventuale allargamento della platea delle occupazioni faticose per la richiesta di ape social e quota 41; quota 41 in base all’attività del lavoratore e non il settore dell’azienda; una franchigia di 12 mesi per i sei anni continuativi di impiego in occupazioni faticose soprattutto per sostenere i lavoratori impiegati nel settore dell’edilizia.

Ape volontaria, ape social e quota 41: requisiti stabiliti

L’ape rappresenta la novità per le pensioni in vigore da quest’anno che permetterà ai lavoratori di andare in pensione prima, a patto di aver raggiunto 63 anni e tre mesi e 20 anni di contributi, con un piano di rimborso 20ennale dell’anticipo percepito e decurtazioni sulla pensione finale. L’importo del prestito dipenderà dalla pensione di vecchiaia e sarà erogato fino alla maturazione dei requisiti per la pensione. Stando alle ultime notizie, la penalizzazione per ogni anni di anticipo dovrebbe essere del 4,5% circa.

I costi si azzerano, secondo quanto stabilito, per l’ape social e la quota 41 ad essa collegata, valide esclusivamente per le categorie di persone svantaggiate come non occupati, disabili e impiegati in occupazioni faticose. Ma cambiano anche i requisiti: non più 63 anni di età e 20 anni di requisiti ma:

63 anni di età e 30 di contributi per i non occupati che abbiano esaurito da almeno tre mesi tutti i sussidi di disoccupazione; 63 anni di età e 30 anni di contributi per gli invalidi che abbiano, però, una percentuale di invalidità dal 74% in su; 63 anni di età e 36 anni di contributi per coloro che sono impiegati in occupazioni faticose almeno da sei anni consecutivi (requisito che potrebbe essere suscettibile di cambiamento).