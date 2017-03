Forze dell'ordine, esercito, polizia: domani martedì 14 Marzo inizio iter Parlamento rinnovo contratti, bonus 80 euro, riordino ca

Si entra in una settimana importante per le forze dell'ordine dell'ordine e i militari dell'esercito. Domani martedì 14 marzo 2017 è infatti atteso l'avvio dell'iter parlamentare sul testo del pubblico impiego. Si tratta di un altro passaggio importante in vista del rinnovo del contratto degli statali. E si tratta di uno snodo che si intreccia inevitabilmente con il bonus di 80 euro al mese promesso ma non ancora stanziato. Anzi, stando alle ultime notizie, i tempi sono destinati ad allungarsi e se fino a settembre sarà concesso il bonus con efficacia retroattiva, per i mesi da ottobre e dicembre sarà erogato un assegno di 240 euro come ponte per il riordino delle carriere che porterà con sé un ritocco verso l'alto della busta paga.

Il percorso dell'iter del pubblico impiego è comunque parallelo a quello del riordino delle carriere delle forze dell'ordine che non rientra nella partita di domani nelle commissioni competenti di Camera e Senato. A essere coinvolti nel bonus di 80 euro restano in ogni caso gli appartenenti a Polizia di Stato; Carabinieri; Guardia di Finanza; Corpo Forestale; Polizia penitenziaria; Vigili del Fuoco; Aeronautica Militare; Esercito Italiano; Marina Militare; Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana; Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana; Corpo Militare dell'Esercito Italiano del Sovrano Militare Ordine di Malta; Capitanerie di Porto. A oggi si resta ancora in attesa del decisivo decreto della presidenza del Consiglio dei ministri.

Forze dell'ordine, statali e testo sul pubblico impiego

Il testo unico punta a rafforzare le misure già presenti per scoraggiare la diffusione del lavoro precario o atipico all'interno della pubblica amministrazione. Così viene esplicitato il divieto di stipulare contratti di collaborazione per prestazioni lavorative che di fatto siano continuative e organizzate con orari ben definiti in una determinata sede di lavoro. I contratti a tempo determinato e le altre forme flessibili sono possibili solo per esigenze temporanee ed eccezionali: non possono essere quindi una modalità normale di ingresso nella pubblica amministrazione. In ogni caso a queste forme contrattuali si applicano in genere le tutele e le garanzie previste dalla legge per le stesse situazioni nel mondo del lavoro privato.

Accanto alle regole per prevenire il ricorso all'occupazione precaria, arrivano con il testo unico anche delle norme transitorie per il definitivo superamento delle problematiche di questo tipo, eredità delle politiche degli anni passati. In particolare nel triennio 2018-2020 è prevista la possibilità di stabilizzare personale che lavora a tempo determinato, che sia già stato selezionato con procedure concorsuali e abbia maturato un certo numero di anni di servizio. Nello stesso triennio potranno essere banditi concorsi riservati, in misura non inferiore al cinquanta per cento, a dipendenti con contratti di lavoro flessibile, sempre in presenza di un certo numero di anni di servizio già prestato.