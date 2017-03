Assegno di ricollocazione per trovare lavoro se si è disoccupati: chi può fare domanda Anpal, requisiti, come funziona

Come funziona il nuovo assegno di ricollocazione 2017: regole e procedura per farne richiesta. La domanda non va presentata all’Inps

Sono diversi i sussidi di disoccupazione che possono essere richiesti quest’anno da tutti coloro che sono rimasti senza lavoro. Insieme all'indennità di disoccupazione Naspi, è ancora in vigore l’Asdi, è stato ancora prorogato il Dis Coll, ed è stato introdotto quest’anno l’assegno di ricollocazione, nuova forma di sostegno per i lavoratori rimasti senza occupazione nella ricerca di un nuovo impiego. Le lettere relative ai primi assegni di ricollocazione, partito in via sperimentale, inizieranno ad essere inviate da questa settimana a circa 30mila persone disoccupate tra i 400mila che in Italia al momento beneficiano della Naspi.

Come specificato, non si tratta di un assegno sussidio di disoccupazione ma come sostegno per trovare u nuovo lavoro e accompagnare nel reinserimento nel mondo occupazionale. Coloro che sono stati selezionati tra tutti quelli che hanno presentato domanda per avere il nuovo assegno di ricollocazione riceveranno una comunicazione ufficiale tramite posta, o via email, o tramite sms e potranno decidere se aderire o meno alla sperimentazione. Cerchiamo di capire quali sono le caratteristiche di questo nuovo assegno di ricollocazione, i requisiti necessari per richiederlo e come presentare domanda.

Assegno di ricollocazione 2017: chi può richiederlo e requisiti

L’assegno di ricollocazione può essere richiesto da tutti coloro che sono senza occupazione e percepiscono la Naspi da almeno quattro mesi. La condizione per ricevere il nuovo assegno di ricollocazione 2017 prevede che nel caso dovesse arrivare un’offerta di un nuovo lavoro, chi rifiuterà rischierà di vedersi ridotta progressivamente la Naspi, fino alla perdita totale dell’assegno.

Assegno di ricollocazione 2017: durata e importi

L’erogazione dell’assegno di ricollocazione 2017 dura sei mesi, con possibilità di proroga di ulteriori sei mesi, e prevede un voucher del valore compreso tra i 1.000 e i 5mila euro, in base al livello di occupabilità della persona. Gli importi, infatti, sono:

tra i mille e i 5mila euro se si stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato; tra i 500 e i 2.400 euro nel caso di contratti a tempo determinato di almeno sei mesi; tra 250 e 1.250 euro nel caso di contratti di tre mesi , che saranno validi solo nelle cinque Regioni considerate ‘meno sviluppate, cioè Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

Assegno di ricollocazione 2017: come presentare domanda di richiesta

L’assegno di ricollocazione viene erogato da enti specifici come i centri per l'impiego selezionati dalle Regioni e i soggetti accreditati a livello nazionale e regionale alle politiche per il lavoro, che si possono consultare sul sito Anpal e sullo stesso sito dell’Anpal deve essere inviata la richiesta per ottenerlo. Contrariamente, infatti, a tutti gli altri sussidi di disoccupazione o alle altre forme di sostegno al reddito, per presentare domanda di richiesta del nuovo assegno di ricollocazione 2017 bisognerà collegarsi al portale dell’Anpal (www.anpal.gov.it), registrarsi rispondendo a una serie di domande e al termine della registrazione si riceverà un punteggio, da cui dipende l’assegno che spetta al richiedente. Sullo stesso portare Anpal, i disoccupati possono scegliere come impiegare il denaro che gli verrà dato, consultando una lista di centri pubblici e privati, Centri Per l'Impiego e altri enti accreditati, servizi di assistenza nella ricerca di lavoro, cui rivolgersi per cercare una nuova occupazione. Si avrà possibilità di fare un colloquio, diciamo introduttivo, con un tutor che definire competenze e conoscenze del richiedente assegno e un suo eventuale settore di occupabilità.